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الخميس.. «مصر العالمية» تقيم عرض خاص لفيلم «حرام الجسد» بسينما «زاوية»

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الخميس.. «مصر العالمية» تقيم عرض خاص لفيلم «حرام الجسد» بسينما «زاوية» الخميس.. «مصر العالمية» تقيم عرض خاص لفيلم «حرام الجسد» بسينما «زاوية»

تقيم شركة أفلام العالمية، عرضا خاصا لفيلم “حرام الجسد”  من تأليف وإخراج خالد الحجر ، بسينما زاوية فى السابعه ونصف مساء الخميس 31مارس.

الفيلم يبدأ عرضه تجاريا للكبار فقط بداية من الأربعاء 30مارس،وتستضيف سينما “زاوية”  فريق العمل في عرض خاص يوم الخميس 31 مارس الساعة 7:30 م لاتاحة الفرصة للجمهور لمناقشة الفيلم من جميع نواحيه الفنية والتقنية.

فيلم”حرام الجسد ” تأليف واخراج خالد الحجر،انتاج جابي خورى” أفلام مصر العالمية،بطولة ناهد السباعي، أحمد عبد الله محمود، محمود البزاوي، زكي فطين عبد الوهاب، سلوي محمد علي، أحمد العدوي،ووئام مجدي.

وتقع أحداث الفيلم في مزرعة معزولة وسط الصحراء، يملك المزرعة المهندس مراد، وهو رجل عصامى متغير الأحوال وعنيف بعض الوقت، يحاول دائمًا الوصول إلى طبقة أفضل فى المجتمع حتى لو استغل نفوذه وقهره الآخرين.

حسن وزوجته فاطمة يعملان فى المزرعة، وقد أتوا إلى القاهرة من الأرياف للحصول على حياه أفضل ومستقبل لا يعرفون عنه الكثير. حياتهما تسير في ملل، ويرغبان في الإنجاب.. ولكن حسن يعانى من مشاكل جسدية تمنعه من تحقيق ذلك وإسعاد زوجته الجميلة التي تصغره في السن.. ولكنها تقبل هذه الحياه بصمت.

وعندما يهرب علي ابن عم حسن من السجن، ويأتي ليختبأ في المزرعة ويعمل بها، يتغير كل شيء… وعلاقته القديمة بفاطمة زوجة حسن تعود من جديد.. وتحت وطأه رغباتهما الجسدية، يتورطان في علاقة غرامية فى الخفاء.. وتنتهى القصة بمأساة محتومة للخيانة والقهر والقتل.

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