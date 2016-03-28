الأرصاد: أمطار على السواحل الشمالية وسيناء واضطراب في حركة الملاحة البحرية

يستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة المصحوبة بسقوط الأمطار على السواحل الشمالية وسيناء، كما ستقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على الوجه البحرى والقاهرة، بحسب بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر موقعها الرسمي بـ”فيسبوك”.

وتنشط الرياح الشمالية الغربية على أغلب الانحاء وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج فيه مابين مترين ونصف إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.