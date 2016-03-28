النيابة تستدعى المخلى سبيلهم خلال فترة الحجز مع مصابى إيدز قسم قصر النيل

كشف مصدر قضائى بالنيابة العامة أن النائب العام المستشار نبيل صادق يتابع باهتمام تحقيقات النيابة الجزئية بعد اكتشاف إصابة نيجيريين محتجزين داخل قسم قصر النيل بمرض الإيدز، مشيرا إلى أن النيابة العامة ستقرر استدعاء جميع المخلى سبيلهم والذين كانوا محبوسين خلال فترة الـ14 يوما التى تواجد بها المصابين بغرفة الحبس الجماعى لتوقيع الكشف الطبى عليهم للتأكد من إصابتهم بالمرض من عدمه .

كما أكد المصدر أنه يتم دراسة مقترح مشترك بين النيابة العامة والداخلية ووزارة الصحة لتوقيع كشف طبى كامل على المتهمين قبل حجزهم داخل أقسام الشرطة، لكشف الأمراض المعدية ومنع انتشارها ولتجنب تكرار مثل تلك الواقعة التى قد تؤدى إلى تفشى وانتشار أمراض خطيرة مثل الإيدز بين أفراد المجتمع.

وكانت التحقيقات قد كشفت أنه تم أخذ عينة من 7 أجانب محبوسين داخل حجز قسم قصر النيل، بينهم نيجيريين وفلسطينيين وجنسيات أخرى، وظهرت النتائج سلبية لـ5 منهم، وإيجابية عينات النيجيريين لمرض الإيدز، فتم عزلهما، وأمرت النيابة بنقلهما إلى مصحة برج العرب.

ويذكر أن تلك الواقعة تكررت سابقا وذلك فى الثالث من مارس الجارى، وذلك بعد صدور قرار من نيابة الهرم بحبس 3 متهمين بالشذوذ الجنسى 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتنفيذا لقرار النيابة العامة تم ترحيل المتهمين الثلاثة إلى قسم شرطة الهرم لقضاء فترة الحبس الاحتياطى، وتم إيداع المتهمين الثلاثة بحجزين عموميين بالقسم يضم كل منهم عدد 177 محتجزا فى قضايا مختلفة تنوعت ما بين المخدرات والسلاح والتعاطى وغيرها من القضايا.

فى اليوم التالى لترحيل المتهمين لحجز قسم الهرم، توجهت "انتصار" شقيقة "فراولة" أحد المتهمين الثلاثة بالشذوذ الجنسى لزيارة شقيقها فى محبسه، وهناك فوجئت بأنه مودع بحجز يضم بداخله ما يقارب الـ177 متهما، ونظرا لعلمها بأن شقيقها مصاب بمرض "الأيدز"، انتابتها حالة من الصدمة، وتوجهت لمسئولى الحجز وأخبرتهم بطبيعة مرض شقيقها وخطورته على باقى المتهمين.

قصة شقيقة متهم بالشذوذ أنقذت 177محتجزا بقسم الهرم من الإيدز.. أبلغت بإصابة شقيقها ومعامل الصحة تثبت إيجابية العينة.. عرض المتهمين بذات القضية للفحوصات..ومصدر: الفيروس يظل خاملا 6 أشهر فى بداية الإصابة.