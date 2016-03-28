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زحام مرورى بكورنيش المعادى بسبب تصادم 5 سيارات

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زحام مرورى بكورنيش المعادى بسبب تصادم 5 سيارات زحام مرورى بكورنيش المعادى بسبب تصادم 5 سيارات
ظهرت كثافات مرورية عالية، اليوم الاثنين، أمام المحكمة الدستورية العليا أعلى كورنيش المعادى نتيجة حادث تصادم بين 5 سيارات، الأمر الذى أدى إلى توقف حركة المرور للمتجه إلى حلوان وفى طريقه إلى أثر النبى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لإزالة أثار الحادث، وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

تلقى الرائد وائل عجاج مشرف عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغًا من غرفة النجدة بتوقف حركة المرور أعلى كورنيش المعادى، بسبب حادث تصادم عدد من السيارات، وانتقل رجال المرور لسحب الكثافات المرورية بالطريق، ونتج عن الحادث تهشم سيارتين، وانتقل رجال المرور وتمت الاستعانة بونش تابع للإدارة، وتمت إزالة حطام الحادث.


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