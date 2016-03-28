ضبط 14 هاربًا من تنفيذ أحكام خلال حملة أمنية بمطار القاهرة

ألقت قوات الأمن بمطار القاهرة الدولى، القبض على 14 هارباً من تنفيذ أحكام قضائية فى حملة أمنية بالمطار لضبط الخارجين عن القانون والهاربين من الأحكام القضائية بالتعاون مع إدارة تأمين الركاب برئاسة اللواء أيمن عبد الفتاح، ورجال المباحث تحت إشراف اللواء عبد الناصر حامد والعميد محمد صلاح.

وقال مصدر أمنى بالمطار إنه تم ضبط 14 هاربًا من تنفيذ أحكام قضائية متنوعة خلال 24 ساعة فقط من خلال حملة أمنية بالمطار، وتم تحرير محاضر ضبط بحق المضبوطين وترحيلهم إلى الأقسام التابعين لها لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم.

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