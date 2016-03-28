رياح شديدة على شمال سيناء وتجمع الرمال على الطرق السريعة

تعرضت شمال سيناء اليوم لرياح شديدة، وقال الأهالى إن الرياح أثرت على حركة السير نتيجة تجمع الرمال على الطرق السريعة، وأغلقت طرقا زراعية وأخرى تصل بين القرى جنوب مركز بئر العبد ومناطق غرب العريش.

وتسببت الرياح بحسب مصدر فى ميناء العريش فى توقف حركة مراكب الصيد وتعطلها جزئيا ولايزال الميناء مفتوحا يستقبل السفن .

وقال مصدر بغرفة عمليات شمال سيناء، إنه تم إعلان حالة الطوارئ بكل المواقع الخدمية والتنبيه على كافة مجالس المدن والمستشفيات والمسئولين عن رصد حركة السيول والوحدات الصحية أخذ الحيطة والحذر والاستعداد لأى طارئ نتيجة تقلب الأحوال الجوية المفاجئ.

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