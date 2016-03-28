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هجوم صاروخي يستهدف مبنى البرلمان في كابول

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هجوم صاروخي يستهدف مبنى البرلمان في كابول هجوم صاروخي يستهدف مبنى البرلمان في كابول

ذكرت وكالة أنباء خامه برس الأفغانية،  ان هجوما بالصواريخ استهدف مبنى البرلمان في غرب العاصمة كابول في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، وقالت أن الحادث وقع بينما كان كبار المسؤولين الأمنيين في طريقهم الى مبنى البرلمان لاطلاع المشرعين على الموقف الراهن في البلاد .

وقال شهود عيان في المنطقة إن أربعة صواريخ أطلقت على مبنى البرلمان وان واحدا فقط أصاب المبنى وسقط اثنان آخران في محيط البرلمان بينما سقط الرابع على نقطة عسكرية قرب المبنى.

ولم يعلن حتى الآن عن سقوط ضحايا أو اصابات فيما لم يعلق مسؤولو الأمن على الحادث، لكن عضوا بالبرلمان قال /انه لم تحدث اصابات بين أعضاء البرلمان أو آخرين بعدما سقطت ثلاثة صواريخ على مبنى البرلمان .

وجاء الحادث بعد ثلاثة أيام من انفجار دراجة محملة بالمتفجرات في المنطقة الثالثة في ماكروريان بكابول.

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