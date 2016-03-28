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السجن 15عامًا لعاطل سرق آخر تحت تهديد السلاح في سوهاج‎

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السجن 15عامًا لعاطل سرق آخر تحت تهديد السلاح في سوهاج‎ السجن 15عامًا لعاطل سرق آخر تحت تهديد السلاح في سوهاج‎

سجن عاطل 15 عامًا – أرشيفية

مراسل – ONA:

قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة عاطل بالسجن 15 سنة غيابيًا لاتهامه بسرقة آخر بالإكراه تحت تهديد السلاح بدائرة مركز المراغة في سوهاج.

تعود أحداث الواقعة إلى شهر يونيو عام 2014 بدائرة مركز المراغة، عندما تلقى رئيس المباحث بلاغًا من المجني عليه مفاده أنه أثناء سيره في الطريق العام بطريق جزيرة شندويل بدائرة المركز ليلا فوجئ بالمتهم مستقلًا موتوسيكل وقام باستيقافه واستولى على متعلقاته الشخصية ومبلغ 1300 جنيه وفر هاربًا.

وبعد تقنين الإجراءات والتحريات تبين صحة أقوال المُبلغ، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها السابق، وأمرت بسرعة ضبط المتهم.

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