أمن الأقصر يضبط 5 أسلحة نارية وذخيرة بحوزة 4 أشخاص‎

مراسل – ONA:

تمكنت الآجهزة الأمنية بمحافظة الأقصر من ضبط 5 أسلحة نارية وذخيرة ومواد مخدرة بحوزة 4 أشخاص خلال حملة أمنية بمناطق متفرقة.

تلقى اللواء عصام الحملي، مدير أمن الأقصر، إخطارًا يفيد بضبط المدعو “ص.ع.ح” 46 سنة عامل مقيم دائرة المركز وبحوزته سلاح ناري عبارة عن بندقية آلية عيار 7.62 × 39 و 16 طلقة من ذات العيار وبندقية خرطوش محلية الصنع عيار 12 مم و7 طلقات من ذات العيار و المدعو “ع.ع.ح” 35 سنة عامل مقيم دائرة المركز وبحوزته سلاح ناري عبارة عن بندقية خرطوش محلية الصنع عيار 12 مم و 3 طلقات من ذات العيار والمدعو “أ.ج.ي” 28 عامل مقيم دائرة المركز وبحوزته سلاح ناري عبارة عن فرد روسي محلي الصنع عيار 7.62 × 39 و 1 طلقة من ذات العيار رالمدعو “س.ع.ي” 42 سنة عاطل ومقيم دائرة المركز وبحوزته سلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش محلي الصنع وكذا 10 قطع من جوهر الحشيش المخدر تزن حوالي 20 جرام ومبلغ مالي 500 خمسمائة جنيه مصري وهاتف محمول.

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط أقرو بحيازتهم للأسلحة النارية بقصد الدفاع والمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.