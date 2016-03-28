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تأجيل محاكمة 13 متهما فى "قتل حارس محافظ البنك المركزى" الأسبق لـ18 إبريل

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تأجيل محاكمة 13 متهما فى "قتل حارس محافظ البنك المركزى" الأسبق لـ18 إبريل تأجيل محاكمة 13 متهما فى "قتل حارس محافظ البنك المركزى" الأسبق لـ18 إبريل
أرجات الدائرة 19 جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم زينهم بالسيدة زينب، برئاسة المستشار علاء محمود، نظر محاكمة 13 متهمًا بقتل حارس محافظ البنك المركزى هشام رامز الأسبق، وسرقة سيارته منتصف شهر فبراير من العام الماضى، لجلسة 18 إبريل المقبل، لاستكمال سماع الشهود والمرافعات .

كانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين تهم القتل العمد المقترنة بالسرقة والبلطجة والسرقة بالإكراه وإطلاق أعيرة نارية فى منطقة سكنية، وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص .

وأعد قرار إحالة المتهمين وباشر التحقيقات، فريق من النيابة ضم كلا من أسامة حنفى رئيس نيابة الحوادث، ومحمد علوانى، ومحمد حلمى، وكيلى النيابة.


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