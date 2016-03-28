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إصابة ربة منزل وطفلها فى حريق شقتها غرب الإسكندرية

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إصابة ربة منزل وطفلها فى حريق شقتها غرب الإسكندرية إصابة ربة منزل وطفلها فى حريق شقتها غرب الإسكندرية
أصيبت سيدة وطفلها، فى حريق شقتها بمنطقة الدخيلة غرب الإسكندرية .

تلقى اللواء نادر جنيدى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، إخطارا بنشوب حريق بشقة كائنة بالعقار رقم 9 شارع نور الإسلام منطقة أبو يوسف، وانتقل ضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية برئاسة العميد عمرو جاب الله، وتمت السيطرة على النيران وإخمادها.

وبالفحص تبين أن الشقة محل البلاغ بالطابق السادس بالعقار المشار إليه ونشوب حريق بإحدى حجرات الشقة، مما أدى لاحتراق بعض محتوياتها، وأسفر الحريق عن إصابة كل من قاطنة الشقة "جيهان. ع"- 47 سنة ربة منزل بحروق باليد اليمنى والوجه، وطفلها "حسن .م"- 10سنوات بحروق بمختلف أنحاء الجسم.

بسؤالها أيدت ما جاء بالفحص، وأضافت بقيام ابنها المذكور "متخلف عقلياً" بالعبث بولاعة داخل إحدى حجرات الشقة، مما أدى لاشتعال النيران بها، وتم نقلهما لمستشفى مبرة العصافرة غرب، وخرجت الأولى عقب تلقيها العلاج، وكُلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتحرر المحضر إدارى قسم شرطة الدخيلة، وجار العرض على النيابة.


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