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صور.. لأول مرة متحف للتراث بمدرسة في الوادي الجديد‎

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المتحف الشعبي للتراث

المتحف الشعبي للتراث

 

انتهت مدرسة​ ​نجيب محفوظ الثانوية للبنات بالخارجة من إنشاء متحف للتراث والبيئة بالمدرسة، صرحت بذلك إمتثال ابو الحسن مدير مدرسة نجيب محفوظ الثانوية للبنات.

وقالت “ابو الحسن”، إن متحف للتراث والبيئة بالمدرسة يعد الأول من نوعه على مستوى الجمهورية لتعريف الطالبات بتراث الواحة التي باتت تنقرص تندسر فحاولت المدرسة أن تعرف الطالبات بتراث الوادي الجديد من أواني الطهي التي كانت تستخدمها سيدات الواحات وأدوات الحقل والملابس وأدات الكيل كالميشة والكيلة.

ومن جانبه قال عصام ابو غزيل مدرس أول الجغرافيا بمدرسة نجيب محفوظ بالوادي الجديد، وصاحب فكرة المتحف أن فكرة متخف البيئة التراث جاءت من خلال اهتمام إدارة المدرسة لتعريف الطالبات بالتراث والبيئة بالوادي الجديد وأن طالبات المدرسة لم تكن لديهم معلومات عن بعض تراث الواحة.

وأضاف  ”ابو غزيل”، بأن المدرسين شاركوا ببعض الأدوات التي تقتنيها الأسر من أدوات الطهي وحرصت المدرسة أن تبحث عن الأدوات والأشياء القديمه التي كان يستخدمها الواحاتي القديم.

وأكد أن المتحف تم إضافته إلى الأماكن السياحية التي تجمع تراث الواحة، مضيفًا أن المدارس بتنظم رحلات إلى متحف التراث بالمدرسة الذي بات له دور في تعريف الطلاب بمختلف المراحل بمدارس الوادي الجديد بتراث أهالي الواحات الواحات.​

 

المتحف الشعبي للتراث

المتحف الشعبي للتراث

المتحف الشعبي للتراث

المتحف الشعبي للتراث

المتحف الشعبي للتراث

المتحف الشعبي للتراث

المتحف الشعبي للتراث

المتحف الشعبي للتراث

المتحف الشعبي للتراث

المتحف الشعبي للتراث

المتحف الشعبي للتراث

المتحف الشعبي للتراث

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