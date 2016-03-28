بالصور.. تعليم الأقصر تقيم معرضا لتدوير المخلفات بمدرسة وادى الملكات

يقام بمدرسة وادى الملكات الابتدائية بمدينة الأقصر، معرضا لأعمال التلاميذ الحرفية التى صمموها من المخلفات البيئية، حيث قال حسانى حلمى مدير المدرسة، إن هذا المشروع يأتى ضمن المنهج المقترح من مستشار التربية الفنية بوزارة التربية والتعليم، وهو "تدوير المخلفات البيئية" لتصبح عملا فنيا يستفاد منه ويستخدم لتجميل البيئة.

ويشمل المعرض عدة أعمال لتدوير المخلفات البيئية، تم فيها الابتكار والإبداع فى جمع مخلفات الزجاج والبلاستك والقشور والزجاج المكسور من النوافذ، لعمل لوحات ومشغولات يدوية، يستفاد منها فى التجميل، حيث تقدم طالبات المدارس بأعمال فنية مبتكرة تستغل فيها البيئة بكافة أنواعها.

وأقيم المشروع بالمجهودات الذاتية من كافة المهتمين بالتعليم وأولياء الأمور، والمعرض أقيم فى مدارس عدة، ويشرف عليه السيد طه بخيت وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر.

بالصور.. تعليم الأقصر تفتتح أول معرض لتدوير مخلفات بيئية بمدرسة إعدادية