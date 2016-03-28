بالصور.. طلاب المحلة الثانوية يقدمون عروضا عسكرية فى استقبال وزير التعليم

قدم طلاب مدرسة المحلة الثانوية الميكانيكية العسكرية عروضا عسكرية واستعراضية، وطابورا عسكريا، وعرض تحية العلم، واستعراضات بالسلاح والأعلام.

كما قدم طلاب مدرسة الأحمدية الثانوية العسكرية التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية، عروضا للموسيقى النحاسية وعرض عسكرى، وقدمت طالبات اللغات الرسمية، عرضا فرعونيا بالزى الفرعونى.

جاء ذلك خلال زيارة الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم / للغربية، بحضور اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، وفريدة مجاهد السيد وكيل الوزارة، واللواء السيد سعيد السكرتير العام، واللواء يسرى عبد الله مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية.

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