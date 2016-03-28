حملة مصرية لمقاطعة شيرين عبد الوهاب

أطلق عدد من الصحافيين المصريين حملة لمقاطعة المطربة شيرين عبد الوهاب، التي لقبوها بشيرين اللبنانية بسبب تعاليها على الصحافة المصرية بحسب الصحافيين المشاركين في الحملة.

واعتبر الصحافيون أنه كما هجر بعض النجوم المصريين المهرجانات المصرية وركضوا خلف المهرجانات العربية، أصبح بعض النجوم الذين صنعتهم الصحف المصرية يتنكرون لفضلها عليهم، في الوقت الذي يظهرون فيه عبر صفحات الصحف العربية. وقد أنشأ مطلقو الحملة صفحة على "الفايس بوك" مؤكدين أن شيرين لن تكون الأخيرة التي سيدعون إلى مقاطعتها.

وكانت شيرين عبد الوهاب قد سبق وأعلنت خبر اعتزالها من خلال صحافيين غير مصريين، وعلى الرغم من الهجوم عليها وقتها، أصرت على موقفها وعادت لتعلن خبر عودتها إلى الغناء من خلال برنامج طوني خليفة "وحش الشاشة" متجاهلة الإعلام المصري.