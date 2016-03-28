بالصور... أشهر أفلام نور الشريف إلى الشاشة الصغيرة

القاهرة_مروة عبد الفضيل تصوير:شريف عبد ربه

احتفلت أسرة مسلسل "الكيف" المقرر عرضه ضمن الماراثون الدرامي لشهر رمضان المقبل، بالبدء في تصويره بحضور أبطال العمل في مناخ من المرح وخفة الظل.

حضر الحفل أبطال العمل لوسي التي تظهر في المسلسل بلوك جديد، والفنانة ميريهان حسين في أول ظهور فني لها بعد قضيتها مع ضابط الشرطة التي لا تزال محل نظر القضاء المصري.

وحضر كذلك كل من الفنانين باسم سمرة وأحمد خليل وشريف باهر وطارق صبري وأحمد رزق ونهى صالح ودنيا المصري وإيناس عز الدين ودعاء رجب، فيما لم يحضر سعد الصغير الذي يشارك أيضا في بطولة هذا المسلسل الذي يكتبه أحمد أبو زيد ويخرجه محمد النقلي وإنتاج عبد الله أبو الفتوح.

مسلسل "الكيف"مأخوذ عن فيلم يحمل الإسم نفسه وعرض عام 1985 وشارك في بطولته محمود عبد العزيز ويحيى الفخراني ونورا وجميل راتب وحسين فهمي ونور الشريف، وتناول الفيلم قصية المخدرات وتأثيراتها المميتة وضربها بفساد يستفحل في طبقات المجتمع، من خلال صراع طاحن ثالوثي بين العلم والمادة وشهوة المزاج، مستعرضًا لنا هذا الصراع من خلال أبطاله وشخصياتهم المختلفة وأهدافهم ومبادئهم المتباينة في الحياة.