هل تعيد السجادة الحمراء في دبي ماجد المصري إلى زوجته؟

بيروت_ سيدتي نت

انتقل المخرج صفوان مصطفى نعمو بكاميرته إلى دبي ليواصل فيها تصوير ثلاثيات مسلسله الضخم " مدرسة الحب" إذ يتعاون حالياً مع نجوم جدد لتجسيد ثلاثية " ريد كاربت" التي كتبت السيناريو لها نور شيكلي.

وفي تصريحات خاصة قال نعمو إن الثلاثية الجديدة تتناول قصة نجمين في السينما العربية يكونان متزوجين ويصلان إلى الطلاق، قبل أن يحين موعد عرض الفيلم في دبي فتدعيهما شركة إنتاجية في دبي لافتتاح الفيلم والمشي على السجادة الحمراء في محاولة لإعادتهما إلى بعضهما كزوجين.

ووصف كلا من المصري وشلفون بأنهما نجمان معروفان ومشهوران في بلديهما ويؤديان الشخصيتين بإبداع.

في حين كشف النجم ماجد المصري إنه في غاية السعادة للتعاون في مسلسل مدرسة الحب، متحدثا عنه بالقول إنه من الأعمال الجاذبة وخاصة لتوفره على نخبة من نجوم الدراما العربية من سوريا ومصر ولبنان.

وقال إنه أحب فكرة الثلاثية وفكرة المسلسل ككل، معتبرا شخصيته في العمل واقعية من حيث أن الشهرة التي يصل إليها الإنسان لا تمنعه من أن يكون طبيعيا.

وقال:" أكون شهيرا لكن في الوقت نفسه لا أسمح للنجومية أن تؤثر بي، ومتطلباتي بالحياة تكون معتدلة لرجل مقتنع بكل شيء".

هذا وسينهي المخرج صفوان نعمو تصوير الجزء الأول من مدرسة الحب في دبي بعد أن أنهى مرحلتي سوريا ولبنان.

والمسلسل من إنتاج شركة بلاك تو لصاحبها وسيناريو مازن طه ونور شيشكلي.

ويتناول العمل عشرين قصة حب متنوعة ومختلفة لا تقتصر على الحب بمعناه الشائع، بل على الحب في مختلف صوره وأشكاله.