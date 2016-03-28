داليا مصطفى: لهذا السبب قصدت الطبيب النفسي

فنانة تختار أدوارها بعناية فائقة، تغيب عن جمهورها لتفاجئه بعمل قوي و«لوك» مختلف، تشعر ببساطتها وأنت تحادثها فهي تمتلك روح الدعابة، أدوارها تدلّ على ثقل اختياراتها، رغم أنها إنسانة متردّدة وقلقة طوال الوقت، ولكن تعلم جيداً ما هي مقدمة عليه. هي الفنانة داليا مصطفى التي تحدّثت لـ "سيدتي" عن أسرارها مع ولديها وزوجها الفنان شريف سلامة والعلاقة بينهما وعن العديد من الأمور الفنية.

أين أنت من بنات جيلك؟

أحمد الله كثيراً على ما وصلت إليه، فأنا متواجدة على الساحة الفنية ولكني اختفيت لفترة من الزمن بسبب الأولاد، ومشاكل البيت والأسرة، وكانت فترة صعبة جداً لأنني كنت أشعر بعدم الاتّزان بسبب عدم قدرتي على التنسيق بين ولديّ وعملي. وفي تلك الأوقات كانت تعرض عليّ أعمال كثيرة وكنت أعتذر عنها، ولكن الآن أصبح الوضع مختلفاً، فولداي تخطّيا مرحلة إرهاقي. وأحاول أن أستعيد مكانتي مرّة أخرى. ومع مرور الوقت، سيراني الجمهور في أعمال كثيرة.

يقال إنك تنوين الدخول في أدوار الإغراء في الفترة المقبلة؟

أنا فنانة وأمتلك القدرة على تنفيذ أي دور، ولكن أدوار الإغراء لا تستهويني كثيراً. وإذا طلب مني دور يحتّم عليّ فيه الإغراء سأنفّذه ولكن بحدود، فأنا لا أحب القبلات وزوجي لا يقبل بذلك. وكلامي هذا لا يعني أنني أعيب على من ينفّذون هذا النوع من الأدوار، ولكن أنا أنتقي أعمالي بعناية، ولا أحب أن يأخذ الجمهور عليّ مأخذاً ما أو يصنّفني بهذا الشكل.

علمنا بتوتر العلاقة بينك وبين زوجك الفنان شريف سلامة في مرحلة سابقة، ما صحة ذلك؟

عند إقامة عرض خاص لفيلمه «سوء تفاهم» مع سيرين عبد النور في لبنان، كنت وقتها مشغولة بتصوير مسلسل «أنا عشقت» مع أمير كرارة ومنذر رياحنة، ولم أجد الوقت لكي أسافر معه. وكنت وقتها أتنزّه أنا وأصدقائي مع فريق العمل الخاص بمسلسل «أنا عشقت»، ولذلك ظنّ الناس أن العلاقة متوترة بيني وبينه لعدم وجودي أثناء عرض الفيلم. أنا وزوجي مختلفان في بعض الأمور وهذا طبيعي، فأنا متردّدة بطبيعتي، وهو عكسي تماماً حيث أنه يحسم الأمور ولا يتردّد أبداً.

ما صحة الصورة التي تجمع بينك وبين أصدقائك في حفل عائلي ولا يوجد بها زوجك؟

كنت أقمت حفلة خاصة في منزلي ودعوت أصدقائي على العشاء، وكانت الأجواء جميلة وممتعة. وفي ذلك الوقت بالتحديد، كانت العلاقة بيني وبين زوجي مختلفة، حيث كنا بعيدين عن بعضنا البعض لفترة بسبب ظروف العمل واختلاف أعمالنا. وعندما طرحت بعضاً من هذه الصور، فسّرت بتوتر العلاقة بيني وبين شريف ولكن هذا غير صحيح إطلاقاً. أنا لا أحب أن أوضّح كل شيء، فحياتي الخاصة ملك لي ولا أحب أن يتدخّل أحد بها.

أصبت بأزمة نفسية حادّة بسبب «سرايا عابدين»

لماذا تركت العمل في مسلسل «سرايا عابدين»؟

في بادئ الأمر التزمت بتعاقدي مع إدارة الـ mbc، حيث عرضوا عليّ 3 حلقات وقرأتها ووافقت. ومع مرور الوقت ضغطت الكاتبة المشاهد وتمّ تصغير المشاهد التي سأظهر بها كإحدى زوجات الخديوي، وطلب مني المخرج عمرو عابدين تكملة باقي حلقاتي الـ 13، ولكني رفضت تكملة التصوير وذلك لانتهاء عقدي في 14/8/2014.

من وجهة نظرك، ألا تعتبرين أن مسلسل «سرايا عابدين» لم يحقّق النجاح المطلوب؟

نعم وشعرت أن المؤلفة تتعالى على التاريخ والتراث الحقيقي الذي دوِّن في الكتب، وتصنّف المشاهد حسب أهوائها، وترى الممثلين بطريقة غير واقعية، رغم أن المسلسل من أقوى الأعمال الإنتاجية التي شاهدتها في الفترة الماضية، وإدارة الـmbc حاولت أن تظهر المسلسل بطريقة رائعة، ولكن كانت هناك ظروف غير طبيعية أدّت إلى هذا الشكل الذي أعتبره لا يرضي الجمهور.

علمنا أنك أصبت بوعكة نفسية حادّة بسبب مسلسل «سرايا عابدين»؟

صحيح، أصبت بأزمة نفسية حادّة أثناء تصوير هذا المسلسل، وكنت عندما أدخل لوكيشن التصوير أنهمر بالبكاء ولا أعلم لماذا، لدرجة أنني كنت أقصد طبيباً نفسياً بسبب هذا المسلسل. وعندما انتهيت من التصوير شعرت بسعادة لا توصف، وهذا لا يعني التقليل من قيمة المسلسل ولكن الظروف المحيطة كانت صعبة للغاية.

حدّثينا عن دورك في مسلسل «الكبريت الأحمر»؟

دوري مختلف هذه المرّة، حيث أجسّد وللمرّة الأولى هذا النوع من الأدوار، فهو يحتوي على إغراءات وإيحاءات جديدة عليّ. أجسّد فيه شخصية «جيرمين» وهي من الطبقة الأرستقراطية وسعيدة بنفسها جداً وترى أنها ملكة ولا يعجبها أحد، وتنظر إلى الطبقة الفقيرة على أنها مهمّشة وليس لها وجود في الحياة. كما أنها امرأة متعدّدة العلاقات مع الرجال، وأثناء الأحداث تحاول الدخول في منطقة الجن والعفاريت. هو دور قوي ويوجد به تراجيديا و«ساسبينس»، بجانب أنني أظهر كزوجة للفنان هاني عادل وعشيقة للفنان أحمد السعدني، الدور مفاجأة للغاية.

لم أقل هذا الكلام عن أمير كرارة

لماذا تهكّمت على الفنان أمير كرارة ووصفته بأنه زير نساء ومتعدّد العلاقات النسائية؟

أولاً أمير كرارة صديقي وأخي ولم يحدث هذا مطلقاً، فكيف لي وهو صديقي وعملنا سوياً أن أقول عنه هذا الكلام السخيف؟ هذه إشاعات مغرضة وكلام ليس له أساس من الصحة. وقد سمعت هذا الكلام حيث تردّد في الآونة الأخيرة، كما علمت أن هناك شخصاً حاول الوقيعة بيني وبين أمير، وقد نقل له كلاماً غير صحيح، لدرجة أنه انزعج كثيراً ممّا ردّده هذا الشخص، ويعلم الله أنني لم أقل هذا الكلام، وهو يعلم تماماً أنني من المستحيل أن أقول ذلك عنه أو عن غيره.

يقال إنك اتّهمت أمير كرارة والمنتجة دينا كريم بوجود علاقة بينهما؟

هذا كلام مغرض وسخيف للغاية، فأنا أعلم ما يسبّبه هذا الكلام من جرح وألم، وتربيتي وأخلاقي لا تسمحان لي بالتفوّه بهذا الكلام سواء من بعيد أو من قريب، فما السر وراء الوقيعة بيني وبين دينا أو أمير؟ نحن أصدقاء ونفّذنا مسلسل «أنا عشقت» سوياً وكان عملاً راقياً. عندي ابنة ستكبر وسمعتها من سمعتي، فكيف لي أن أقول كلاماً غير لائق عن أصدقائي؟

هل عاتبك أمير كرارة عمّا قلته عن علاقاته النسائية؟

أولاً أنا لم أقل شيئاً من هذا القبيل، ولو كان أمير يظنّ أنني قلت هذا الكلام أعتقد أنه كان سيواجهني بتلك الشائعات، ونحن لم نلتقي منذ انتهينا من مسلسل «أنا عشقت»، ولكن إذا حدث وتقابلنا بالتأكيد سنتحاور في هذا الموضوع، ولكن في النهاية يعلم الله أنني لم أتفوّه بكلمة ممّا أشيع في الفترة الماضية.

لا ألتفت إلى هذه التفاهات

لماذا رفض أحمد زاهر ظهورك بدور ورد في مسلسل «أنا عشقت»؟

لا أعلم لماذا قال هذا الكلام، ولماذا رفض ترشيحي، رغم أن زاهر صديقي وعملنا سوياً وقد ساعدته في أمور كثيرة، ووقفت بجانبه في وقت كان لا يمتلك أي عمل، ولكن كل إناء ينضح بما فيه، وأنا لا ألتفت إلى هذه التفاهات ولا أنظر غير إلى عملي فقط.

ولداي والفن

ماذا يمثّل ولداك سليم وسلمى في حياتك وهل تقبلين دخولهما في التمثيل؟

ولداي هما ما تمنّيته من الحياة، فهما رقم واحد في حياتي. وأحمد الله أنه رزقني بهما. الأولاد أجمل نعمة في الحياة، فهم يزيلون همّ الحياة ومشاكلها، وأفكّر في مستقبلهما بشدّة وتربيتهما ليست بالمسألة السهلة، فهما يحتاجان إلى الرعاية والحكمة في كل شيء. والتمثيل مرهق ومتعب للغاية ولاسيما أنهما طفلان، وسأحاول جاهدة أن أبعدهما عن هذه الفكرة في هذا العمر رغم أن سليم راقص ممتاز وسلمى تحب التمثيل، لكن مهنة التمثيل ستبعدهما عن دراستهما في الوقت الحالي، ولكن في المستقبل إذا شعرت أنها غايتهما سأقبل على الفور فهي حياتهما وأنا أعطيهما الحرية كاملة

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