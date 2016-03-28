ما هي الفوارق العشرة بين السلطانتين كوسيم وهيام؟

نشرت الصفحة الرسمية لمسلسل "السلطانة كوسيم" الذي تلعب دور البطولة فيه الممثلة التركية بيرين سات، مقاربة تاريخية بين السلطانتين كوسيم وهيام التي لعبت دورها مريم أوزيرلي في مسلسل "حريم السلطان" حيث شدّدت على عشر فوارق بينهما هي:

اللغة : في سن 17 أصبحت السلطانة هيام ضليعة في اللغة التركية بل كتبت الشعر والرسائل في سن صغير, ولليوم تدرس كلماتها ضمن الثقافة العثمانية وتعتبر من أبرز السلطانات المثقفات، عكس كوسيم التي كانت تفضل اليونانية رغم التزامها باللغة التركية .

السلطانة الأم : رغم قوة هيام وخططها لم تستطع أن تتبوأ هذا المنصب، حيث توفيت قبل السلطان سليمان، وتولى ابنها سليم العرش بعد موتها، عكس السلطانة كوسيم التي استحوذت عليه 3 مرات مع ابنها وحفيديها .

قصة الحب : رغم حب السلطان أحمد لمفضلته كوسيم إلا أنّ هذه العلاقة لم ترتقي الى الحب الذي كنه السلطان سليمان لحبيبته هيام ، الأمر الذي جعل من سليمان يضرب عرض الحائط قوانين الطبقية وكان أول سلطان يتزوج بجارية .

الشهرة : رغم قوة كوسيم وتأثيرها الواضح في لعبة الحكم تبقى شهرتها اقل من منافستها هيام، إذ تصنف هذه الاخيرة السلطانة الاكثر شهرة في أوروبا والعالم العربي .

الاوقاف : تعتبر هيام من اكثر السلطانات انشاءاً للأوقاف خارج تركيا بالاخص مكة ، المدينة ، القدس ، الشام ، لكن داخل تركيا كانت كوسيم الاكثر انشاءً وتدبيراً للاوقاف بين جميع السلطانات .

القسوة : يمكن ان تنعت هيام بالذكاء و المراوغة ويمكن حتى القسوة احياناً، لكن القسوة لم تتجلّ فيها كما باقي السلطانات نوربانو ،صفية ، والقاسية كوسيم فلم تتورط هرام بقتل ابنائها او احفادها بل كرست حياتها لهم وعاطفة الامومة كانت حاضرة عندها بقوة .

الاناقة : عندما دخلت هرام للحرملك يقال انها غيرت اسلوب الاناقة اذ استطاعت خلق اسلوب جديد متأثر بين الثقافة العثمانية واسلوب البولندي الروسي ، عكس كوسيم التي عرفت بالترف العثماني الاصيل واعادت اصالته بعيدا عن اسلوب الايطالي والبندقي الذي راج ايام نوربانو و صفية .

النفوذ : رغم جميع الاتهامات التي وجهت لهيام، فانها لم تصنف ضمن السلطانات النافذات في البلاط العثماني عكس كوسيم التي تعتبر السلطانة الاكثر نفوذا ً

مصدر القوة : كانت كوسيم مصدر قوتها مركزها تاريخها ونفوذها في الدولة اذ تحالفت مع وزراء وعينت اسياد سناجق وتحكمت في اساطيل بشكل مباشر، وشكلت دولة ظل تحكم بالباطن اما ديوان فكان شكل ، عكس هيام رغم محاولاتها لم تتجرأ على التدخل المباشر كانت تستمد قوتها من كلمة السلطان نفسه فقط من الغرفة الخاصة حيث كان السلطان يستشيرها في مجموعة من الامور .

الازدهار : رغم قوة كوسيم وذكائها ورغبة السلطان احمد فلا يمكن مقارنتها بعصر السلطانة هيام عصر النهضة والتوسع والقوة عصر القرن العظيم اذ يعتبر عصرها اوج التقدم والازدهار.

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