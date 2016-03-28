أخبار عاجلة

ماذا قال ماسكيرانو بعد مباراة برشلونة وملقا 0-2 -
مساء dmc - سوريا قبل وبعد الربيع العربي .. على أنغام أغنية موطني -
مساء dmc - تقرير .. يرصد أهم محطات ومراحل التدخل الأمريكي في الأزمة السورية -
القاهرة أبوظبي: برزنتيشن تعلن تفاصيل السوبر الأفريقى لكرة اليد بين الأهلي والزمالك فى مؤتمر صحفى -
فصل 25 عاملًا من مصنع بسكويت لاعتراضهم على الخامات الرديئة -
وزير النقل: الانتهاء من تنفيذ "الدائري الإقليمي" ديسمبر المقبل -
مساء dmc - تعليق د/ عمرو الديب المحلل والباحث السياسي على رد فعل روسيا على الضربة الأمريكية لسوريا -
مساء dmc - تعليق غسان يوسف الكاتب والمحلل السياسي على الضربة الجوية الأمريكية على سوريا -
10 تصريحات × 24 ساعة -
وزيرة التضامن: الانتهاء من إعداد قانون "حماية ذوي الإعاقة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

تجديد حبس 5 متهمين 15 يوما لاتهامهم بقتل شخص فى سوهاج

Google+ Print
تجديد حبس 5 متهمين 15 يوما لاتهامهم بقتل شخص فى سوهاج تجديد حبس 5 متهمين 15 يوما لاتهامهم بقتل شخص فى سوهاج
قررت محكمة جنح بندر سوهاج، بتجديد حبس المتهمين "محمد.م" و"أحمد.م" و"محمود.ن" و"ناصر.ت" و"قطب.ع"، 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامهم بقتل المجنى عليه "محمود.م.ع" بسبب خلافات الجيرة.

تلقى رئيس مباحث قسم أول سوهاج، بلاغا بمقتل المجنى عليه بسبب مشاجرة بين الطرفين بمنطقة الشيخ عطى بشارع النقراشى، وكشفت تحريات المباحث أن وراء ارتكاب الواقعة المتهمين بسبب خلافات الجيرة، حيث قاموا بالتشاجر مع المجنى عليه وأطلقوا عليه الأعيرة النارية فسقط قتيلا فى الحال.

تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وبعرضهم على النيابة أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق تم تجديدها إلى 15 يوما.


>حبس عامل 4 أيام بتهمة التحرش بسيدة وإصابتها فى سوهاج

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365