نيابة سوهاج تقرر حبس عامل 4 أيام لاتجاره فى الحشيش

أمر أحمد على وكيل نيابة مركز سوهاج وسكرتارية صابر جرجس، حبس المتهم " عمر.أ.ع" عامل 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بالاتجار فى الحشيش بدائرة المركز.

بدأت الواقعة عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز سوهاج، بقيام المتهم بالاتجار فى الحشيش بدائرة المركز، وترويجها على عملائه وزبائنه وبعد تقنين الإجراءات، تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وبعد استئذان النيابة العامة، تم القبض على المتهم وبحوزته 50 قطعة من الحشيش كانت معدة للبيع.

وبمواجهة المتهم عما أسفرت عنه التحريات، اعترف بالاتجار فى الحشيش، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام .

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