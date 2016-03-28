لمريض السكر.. أفضل الأطعمة لتنظيم سكرك وحماية قلبك ونظرك

السكرى من الأمراض الأكثر شيوعا فى العالم بصفة عامة وفى مصر بصفة خاصة، وله بعض الأعراض المتعارف عليها وتشمل التعب وكثرة التبول وفقدان الوزن والعطش المفرط وعدم وضوح الرؤية.

ويقدم الموقع الهندى "Bold sky"، فى تقرير نشره مؤخرا عدد من أفضل الأطعمة المساعدة فى تنظيم مستوى السكر بالدم وحماية القلب والرؤية لدى المصابين بالسكر. وتتضمن قائمة أفضل الأطعمة لمرضى السكر وفقا للتقرير ما يلى:

1- نبات الكيل Kale (من أنواع الكرنب)

>

2- عين الجمل

>

3- الفاصوليا الخضراء

>

4- سمك السلمون

>

موضوعات متعلقة..

>

- تعرف على أهم علاجات مرض سكر الأطفال.. زرع البنكرياس الأفضل وتطبيقه فى مصر يحتاج معجزة.. ونتائج عمليات الخلايا الجذعية مؤقتة ومضخة الأنسولين تحتاج طفلا وأسرة من نوع خاص.. والأنسولين أحسن علاج متوفر

>

- استشارى سكر يعرض أسباب خوف المرضى من الأنسولين

>

>من النباتات الغنية بالبروتين والكاروتينويد الذى يساعد فى منع مشاكل العين، وينبغى إضافته للنظام الغذائى، كمصدر جيد للألياف وفيتامين ب وعنصرى الحديد والكالسيوم.>من أفضل المكسرات التى تساعد فى تحسين مستوى السكر بالدم خاصة النوع الثانى، كما تجعل جدران الشرايين أكثر مرونة ويكافح تجلط الدم.>حبوب الفاصوليا المستهلكة يوميا تقلل خطر الإصابة بمرض السكر وأمراض القلب، لأنها تحتوى على الألياف المنظمة للجلوكوز فى مجرى الدم، ما يمنع خطر ارتفاع خطر السكر فى الدم.>السلمون من أفضل مصادر فيتامين "د" كما يعد غنيا بالأحماض الدهنية والأوميجا 3 والأحماض الدهنية الصحية، التى تقلل خطر الإصابة بالنوبات القلبية وتحسين ومقاومة الإنسولين فى الجسم عند مرضى السكر.