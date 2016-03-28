علماء بريطانيون: الزهايمر أكثر تأثيرًا على النساء من الرجال

اكتشف علماء بريطانيون أن مرض الزهايمر أكثر تأثيرًا على النساء منه على الرجال، عند مقارنة الجنسين فى نفس مرحلة المرض.

ووجد العلماء من جامعة "هيرتفوردشاير" أن النساء اللاتى يعانين من الزهايمر أقل تركيزا فى المهارات اللغوية، والتفكير، إضافة إلى امتلاكهن ذاكرة أضعف.

وقال البروفيسور كيث لوس، الذى يقود فريق البحث من كلية العلوم الطبية فى الجامعة، إن ذلك يمكن أن يكون راجعا إلى انخفاض هرمون "الاستروجين" لدى النساء بعد انقطاع الطمث، أو تأثير جين معين مرتبط بمرض الزهايمر يؤثر عليهن بشدة.

وأوضح البروفيسور أنه من الصعب تغيير علم الوراثة ولكن من السهل مراقبته، مشيرًا إلى أنه مع وجود مزيد من النساء فى سوق العمل، فإن معاناة الجيل القادم ربما تكون أقل.

وأضاف كيث قائلا "ولذلك فمن الأساسى أن نستمر فى التعرف على الفروق بين الجنسين حتى نزيد من دقة التشخيص، ونتيح المجال نحو ظهور طرق علاجية جديدة".

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