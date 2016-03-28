6 أسباب غير متوقعة لرائحة الفم الكريهة.. اعرف إزى تواجهها؟

أسباب رائحة الفم الكريهة

رائحة الفم الكريهة مشكلة شائعة تحير الكثيرين، فرغم استخدام العديد من المستحضرات والأدوية إلا أن المشكلة لا تنتهى، وفى هذا التقرير نسلط الضوء على أسباب غير متوقعة لرائحة الفم الكريهة، وهى وفق ما نشر الموقع الأمريكى "موجز القراء" مؤخرا.>1.الجفاف ونقص نسبة المياه بالجسم يعد السبب الرئيسى لرائحة الفم الكريهة وهو أكثر ضررا من إهمال الاهتمام بالنظافة الشخصية للفم، وفقا لمركز مايو كلينيك الأمريكى، لذا يجب تناول المياه بشكل كاف بما لا يقل عن 8 أكواب يوميا.

2.رائحة الفم الكريهة قد تكون دلالة على الإصابة بمشكلة صحية خطيرة، مثل أمراض الكبد والكلى، فمثلاً فقد تكون رائحة الأمونيا علامة على الإصابة بالفشل الكلوى، فيما تشير رائحة الأسيتون إلى الإصابة بمرض السكر، ويشير تطاير رائحة أكسيد النيتريك من الفم للإصابة بالربو.

3. رائحة الفم الكريهة قد تشير إلى أنك معرض للإصابة بأمراض القلب، حيث يعانى بعض الأشخاص من التهاب اللثة الذى يتسبب فى تغيير رائحة الفم. وكشفت دراسة حديثة أشرف عليها باحثون من الجمعية الأمريكية والدولية لأبحاث الأسنان عن أن هناك ارتباط بين التهابات الأسنان وأمراض القلب.

4.ووفقا للأكاديمية الأمريكية لطب الأذن والحنجرة، وجراحة الرأس والرقبة، فقد يتسبب التهاب اللوزتين فى رائحة الفم الكريهة، وحال استمرار ذلك الالتهاب بشكل متكرر فإن استئصال اللوزتين قد يساهم علاج هذه المشكلة.

5.الرائحة الكريهة لفم السيدات الحوامل قد يكون دليلا على أنهن معرضات لحدوث الولادة المبكرة وفقا للأكاديمية الأمريكية لأمراض اللثة.

6.قد تكون رائحة الفم الكريهة دلالة على الإصابة بقرحة المعدة وبالأخص القرحة المرتبطة بالميكروب الحلزونى، حيث ينبعث من فم المريض رائحة كريهة ومميزة.

وأوصى التقرير بتناول الزبادى للحد من رائحة الفم الكريهة، حيث يعمل على استبدال البكتيريا الضارة فى الفم بميكروبات نافعة، وأثبتت دراسة أجراها باحثون من الجمعية الدولية والأمريكية لأبحاث الأسنان أن تناول الزبادى بشكل يومى لمدة 8 أسابيع يساهم فى الحد من كبريتيد الهيدروجين والمواد والبكتيريا الضارة بنسبة 80%.

وأضاف التقرير أنه ينصح بتناول النعناع واستخدام غسول الفم بشكل منتظم وتنظيف الأسنان باستخدام الخيط الطبى، مع ضرورة استشارة الطبيب للتعرف على سبب رائحة الفم الكريهة وعلاج المرض المسبب أو السيطرة على أعراضه.

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