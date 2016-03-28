نائب القصير يهدد بالاستقالة إذا تمت الموافقة علي تقسيم مدن البحر الأحمر‎

أكد أحمد أبو خليل، عضو مجلس الشعب عن مدن سفاجا والقصير ومرسى علم بالبحر الأحمر، رفضه لما جاء فى بيان الحكومة بشأن ترسيم الحدود وتقسيم أجزاء من محافظة البحر الأحمر وإضافتها لمحافظات الصعيد، مشيراً إلى أن ذلك المقترح مرفوض تماماً، وهدد بأنه لو تمت الموافقة على ترسيم الحدود وتقسيم البحر الأحمر سوف يتقدم باستقالته من المجلس.

النائب يقترح فصل البحر الأحمر إلى محافظتين

واقترح “أبوخليل” فصل البحر الأحمر لمحافظتين “جنوب وشمال​” مثل سيناء التى تطالب الآن بمحافظة وسط سيناء.

وأشار إلى أن المحافظة شهدت منذ عام تقريبا عدة تظاهرات واحتجاجات رفضا لتقسيم المحافظة، عندما أعلن عنها وزير التنمية المحلية السابق عادل لبيب، مؤكدا أنه حال تمرير القرار سوف تشهد شوارع المحافظة عدة تظاهرات.

من جانبهم أعلن نواب البحر الأحمر عدم الموافقة على بند ترسيم المحافظات فى بيان الحكومة التى سيؤدى لتقسيم البحر الأحمر، وأعلنوا موافقتهم بالإجماع على فصلها لمحافظتين”.