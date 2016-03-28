«ONA» تكشف تفاصيل انطلاق قناة « DMC»

كتبت- إنجي لطفي

وسط أجواء من التكتم، علمتONA من مصادرها أن قناة DMC ، المقرر إنطلاقها العام المقبل، وترجع ملكيتها لشركة دي ميديا، والتي يرأسها رجل الأعمال المهندس طارق إسماعيل، وهي أيضاً نفس الشركة التي أطلقت الراديو ٩٠٩٠، كما قامت بشراء قناة الناس وأوكلت الإشراف عليها للدكتور علي جمعة .

كما علمت ONA، أن الزميل عماد ربيع سيتولى الإشراف على الانطلاقة الجديدة للقناة والانتهاء من كافة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بها استعداداً للبث بداية من العام المقبل، وكانت شبكة DMC قد وقعت أولى تعاقدتها رسمياً مع الإعلامي رامي رضوان.