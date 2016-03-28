أخبار عاجلة

ماذا قال ماسكيرانو بعد مباراة برشلونة وملقا 0-2 -
مساء dmc - سوريا قبل وبعد الربيع العربي .. على أنغام أغنية موطني -
مساء dmc - تقرير .. يرصد أهم محطات ومراحل التدخل الأمريكي في الأزمة السورية -
القاهرة أبوظبي: برزنتيشن تعلن تفاصيل السوبر الأفريقى لكرة اليد بين الأهلي والزمالك فى مؤتمر صحفى -
فصل 25 عاملًا من مصنع بسكويت لاعتراضهم على الخامات الرديئة -
وزير النقل: الانتهاء من تنفيذ "الدائري الإقليمي" ديسمبر المقبل -
مساء dmc - تعليق د/ عمرو الديب المحلل والباحث السياسي على رد فعل روسيا على الضربة الأمريكية لسوريا -
مساء dmc - تعليق غسان يوسف الكاتب والمحلل السياسي على الضربة الجوية الأمريكية على سوريا -
10 تصريحات × 24 ساعة -
وزيرة التضامن: الانتهاء من إعداد قانون "حماية ذوي الإعاقة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

«ONA» تكشف تفاصيل انطلاق قناة « DMC»

Google+ Print
«ONA» تكشف تفاصيل انطلاق قناة « DMC» «ONA» تكشف تفاصيل انطلاق قناة « DMC»

كتبت- إنجي لطفي

وسط أجواء من التكتم، علمتONA  من مصادرها أن قناة DMC ، المقرر إنطلاقها العام المقبل، وترجع ملكيتها لشركة دي ميديا، والتي يرأسها رجل الأعمال المهندس طارق إسماعيل، وهي أيضاً نفس الشركة التي أطلقت الراديو ٩٠٩٠، كما قامت بشراء قناة الناس وأوكلت الإشراف عليها للدكتور علي جمعة .

كما علمت ONA، أن الزميل عماد ربيع سيتولى الإشراف على الانطلاقة الجديدة للقناة والانتهاء من كافة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بها استعداداً للبث بداية من العام المقبل، وكانت DMC قد وقعت أولى تعاقدتها رسمياً مع الإعلامي رامي رضوان.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل