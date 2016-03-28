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ولي عهد عجمان وقنصل كندا يستعرضان علاقات التعاون

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ولي عهد عجمان وقنصل كندا يستعرضان علاقات التعاون ولي عهد عجمان وقنصل كندا يستعرضان علاقات التعاون

استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان أمس في مكتبه في ديوان الحاكم إمانويل كامارناكيس قنصل عام كندا لدى الدولة الذي قدم للسلام على سموه، وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون وسبل توطيدها بين البلدين الصديقين وتبادل الأحاديث التي من شأنها أن تعزز تلك العلاقة بين الجانبين في العديد من المجالات وتطويرها لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين إضافة إلى بحث فرص الاستثمار بين دولة الإمارات وكندا.

ورحب سمو ولي عهد عجمان بالقنصل العام الكندي، متمنيا له التوفيق في أداء مهام عمله.

من جانبه أثنى القنصل الكندي على التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة، مشيدا بالتطور الحضاري الذي تشهده دولة الإمارات في مختلف الميادين.

حضر اللقاء سالم سيف المطروشي نائب مدير الديوان ويوسف النعيمي مدير عام إدارة التشريفات والضيافة وعدد من كبار المسؤولين.

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