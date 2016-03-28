الإمارات تدين التفجير الإرهابي في لاهور

أدانت دولة الإمارات بشدة التفجير الإرهابي الذي استهدف مدينة لاهور الباكستانية أمس وأدى الى مقتل وجرح العشرات من الأبرياء.

وأكدت وزارة الخارجية في بيانها اليوم تأييد الدولة الإجراءات كافة التي تتخذها باكستان للحفاظ على أمنها وصيانة استقرارها.

وشددت على وقوف الإمارات وتضامنها مع حكومة باكستان وشعبها في مواجهة العنف والإرهاب والتطرف.

وأكدت موقف الإمارات المبدئي والثابت الرافض للإرهاب بأشكاله وصوره كافة وأيا كان مصدره..داعية إلى تكاتف المجتمع الدولي لمواجهة الإرهاب واجتثاثه من جذوره.

وأعربت وزارة الخارجية عن خالص التعازي وصادق المواساة الى أسر الضحايا والحكومة والشعب الباكستاني الصديق متمنية الشفاء العاجل للجرحى.