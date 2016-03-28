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وزير القوى العاملة يتابع نقل جثامين المصريين ضحايا حادث الأردن إلى القاهرة

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وزير القوى العاملة يتابع نقل جثامين المصريين ضحايا حادث الأردن إلى القاهرة وزير القوى العاملة يتابع نقل جثامين المصريين ضحايا حادث الأردن إلى القاهرة

>أصدر وزير القوي العاملة محمد سعفان، توجيهاته للمستشار العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، بالإشراف وبالتعاون مع القنصلية في سير الإجراءات الخاصة بنقل جثامين 7 مصريين إلى القاهرة .

كان المصريين السبعة قد لقوا مصرعهم أمس الأحد، في حادث سير وقع نتيجة اصطدام سيارتهم بقلاب على طريق المفرق الصفاوى بالقرب من مثلث أم الجمال، بمحافظة المفرقة فى شمال شرق الأردن، كما أصيب في الحادث ثلاث حالات وتم إدخالهم المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وتلقى الوزير، تقريرا عاجلا من المستشار العمالى بالأردن، بأسماء المصريين المتوفيين، وهم جميعا من الفيوم غريب مصطفى عبد السميع، وراضى جمعه حسن، وأحمد شفيق خليل عبد الحليم، وحماد سعود حسن، وأشرف قطب على حسن، ومحمود عبد السيد حسن محمد، وعبد النبى فيصل السيد حميده.

وطلب الوزير من المستشار العمالى، متابعة أحوال 3 مصابين بالحادث، والاطمئنان عليهم، وإبلاغهم تمنياته بالشفاء العاجل، وهم على شفيق خليل عبد الحليم ، ومحمد توفيق رمضان، والثالث غير معروف الهوية، كما طلب متابعة حقوق هؤلاء العمال مع الضمان الاجتماعى عند ورود المستندات الخاصة بهم من القسم القنصلى.


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