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"دعم مصر": من الوارد الدفع بأكثر من مرشح على رئاسة اللجان النوعية

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"دعم مصر": من الوارد الدفع بأكثر من مرشح على رئاسة اللجان النوعية "دعم مصر": من الوارد الدفع بأكثر من مرشح على رئاسة اللجان النوعية
أكد طاهر أبو زيد، رئيس لجنة التوافق الداخلى لائتلاف دعم ، أن اللجنة ستعقد اجتماعاتها مع اللجان النوعية المختلفة والمرشحين من أعضاء الائتلاف بداية من منتصف الأسبوع الجارى، لافتا أنها ستكون اجتماعات مستمرة للتوافق.

وأضاف أبو زيد لـ"اليوم السابع"ـ أنها ستكون اجتماعات منفردة مع المرشحين على كل لجنة، وسنسعى للتوصل لتوافق بشكل شبه نهائى، موضحا أنه من الوارد أن يكون هناك أكثر من مرشح تابع لائتلاف دعم مصر لرئاسة لجان نوعية على أن يكون الاحتكام فيها بالمنافسة.

وأشار إلى أن الائتلاف حينها سيقرر ترك الحرية لأعضائه فى اختيار من يراه الأكفأ، مشددا أنه على الجميع أن يفهموا أن اللجان النوعية هى مجرد مساعدة لعمل مجلس النواب وأى قرار يتخذ يعود للمجلس ككل.

يذكر أن المكتب السياسى لائتلاف دعم مصر كان قد قرر اختيار طاهر رئيسا للجنة التوافق، لحسم الترشيحات النهائية بعد إصرار عدد من المرشحين على استمرار ترشحهم رغم وجود مرشح آخر .


>- ننشر الملامح الرئيسية لوثيقة ائتلاف دعم مصر بعد ضمه 370 عضوًا.. انعقاد الجمعية العمومية سنويًا.. وانتخاب الهيكل التنظيمى كل دور انعقاد تشريعى.. ويمول من تبرعات الأعضاء.. والتوافق أولوية اتخاذ قراراته

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