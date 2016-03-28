3 طائرات هليكوبتر هجومية روسية تغادر قاعدة حميميم الجوية فى سوريا

>ذكرت قناة روسيا 24 التلفزيونية الرسمية اليوم الاثنين أن ثلاث طائرات هليكوبتر هجومية غادرت قاعدة حميميم الجوية الروسية فى سوريا.

وغادرت طائرتا هليكوبتر من طراز إم.آي-24 وثالثة من طراز إم.آي-35 القاعدة على متن طائرات انتونوف 124 المخصصة للنقل مع عدد من المهندسين والموظفين الفنيين.

وأمر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين هذا الشهر أغلب القوات العسكرية الروسية فى سوريا بالانسحاب بعد خمسة أشهر من الضربات الجوية قائلا إن موسكو حققت أغلب أهدافها. وهنأ بوتين أمس الأحد الرئيس السورى بشار الأسد على استعادة مدينة تدمر.

ونقلت قناة روسيا 24 عن ضابط روسى فى قاعدة حميميم الجوية قوله إن القوات الروسية المتبقية فى سوريا كافية "لصد أى هجوم فى أى وقت وتنفيذ أى مهام عسكرية."

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