الكويت تلغى إقامات 60 لبنانيا لارتباطهم بحزب الله

>ألغت السلطات الكويتية اقامات 60 لبنانيا لارتباطهم بحزب الله الذى صنفته الدول الخليجية منظمة "ارهابية"، بحسب ما أفادت صحيفة محلية الإثنين، بعد أسبوع على إبعاد آخرين "ثبت انتماؤهم" للحزب الشيعي.

ونقلت صحيفة "القبس" فى عددها الصادر اليوم عن مصدر أمنى قوله "إن هناك أكثر من 60 لبنانيا تم تغيير تأشيرات إقاماتهم من مادة 18 وهى التى يحظى بها الوافدون المقيمون فى الكويت، إلى إقامة مؤقتة من شهر إلى شهرين من أجل ترتيب أوضاعهم وتسلم مستحقاتهم المالية".

وأشارت الصحيفة إلى أن "الحالات الخطرة تعطى مهلة 48 ساعة فقط".

وفى حين لم تعلن الكويت رسميا خطوات الإبعاد أو إلغاء الإقامات، أفادت "القبس" فى 21 مارس عن إبعاد 11 لبنانيا وثلاثة عراقيين "ثبت انتماؤهم" للحزب المدعوم من إيران، والذى يقاتل منذ أعوام إلى جانب قوات نظام الرئيس السورى بشار الأسد ضد المعارضة المسلحة.

ونقلت الصحيفة فى حينه عن مصدر أمنى قوله أن جهاز أمن الدولة "اعد قائمة جديدة تضم أسماء عدد من اللبنانيين والعراقيين، بعضهم يعمل كمدير عام، وآخرون يعملون مستشارين فى شركات كبيرة غير مرغوب فيهم داخل البلاد، ويجب ترحيلهم للمصلحة العامة".

ويناهز عدد اللبنانيين المقيمين والعاملين فى الكويت الخمسين الفا.

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