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مقتل 25 حوثيا و6 من المقاومة فى تعز جنوب غربى اليمن

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مقتل 25 حوثيا و6 من المقاومة فى تعز جنوب غربى اليمن مقتل 25 حوثيا و6 من المقاومة فى تعز جنوب غربى اليمن

قتل 25 من ميليشيات الحوثيين وصالح فى الاشتباكات التى جرت مع قوات الجيش اليمنى والمقاومة فى جبهات القتال فى مدينة تعز جنوب غربى اليمن.

وذكر المركز الاعلامى اليمنى للمجلس العسكرى فى تعز أن 7 من عناصر المليشيات قتلوا فى هجوم لقوات الجى على تجمع لهم فى حدائق الصالح غربى المدينة فى الساعات الاولى من صباح اليوم كما قتل 18 منهم فى الاشتباكات وقصف الطائرات طوال أمس الأحد.

وأكد أن قوات الجيش استطاعت صد هجمات للمليشيات الحوثية فى أحياء متفرقة من المدينة فى محاولات فاشلة منها لاستعادة المناطق التى حررتها قوات الجيش والمقاومة، وقامت طائرات التحالف العربى بقصف مواقع المليشيات فى الربيعى والضباب غرب المدينة.

وأشار المركز إلى مقتل 6 من قوات الجيش والمقاومة وإصابة 7 آخرين، بالإضافة إلى إصابة 11 من المدنيين فى قصف المليشيات الحوثية للأحياء السكنية.
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