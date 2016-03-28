3 أيّام من العمر في السياحة بـ"البندقية"

هل تخطّطين لإجازة رومانسية مع الشريك؟ اختاري البندقية الملقّبة بـ"المدينة العائمة" لقضاء 3 أيام في السياحة، مع زيارة الأماكن الآتية، تحديداً:

| قصر "دوجي": يسمّى "دوكالي" باللغة الإيطاليّة؛ كان عبارة عن مسكن حكّام البندقية ورؤساء القضاة. يجسّد مبناه فنّ العمارة القوطية. وقد افتتح كمتحف منذ سنة 1923.

من أقدم أجزاء هذا القصر: الواجهة المطلّة على البحيرة، والزوايا المزدانة بالتماثيل التي تعود إلى القرن الرابع عشر.

يستقبل القصر زائريه، يومياً، من الثامنة والنصف صباحاً، حتى السابعة مساءً. ويقفل أبوابه عند الخامسة والنصف من بعد الظهر، في الشتاء.

| القناة الكبرى: تشكّل واحدة من الممرّات المائية الرئيسة في المدينة، وهي الممتدّة لحوالي 3800 متر، وبعرض يراوح بين 30 و90 متراً، فيما يصل عمقها إلى خمسة أمتار. هي تأخذ القناة شكل حرف "إس" باللاتينية. تصطفّ على ضفافها أكثر من 170 مبنى، يعود معظمها إلى الفترة الممتدّة من القرن الثالث عشر حتى القرن الثامن عشر.

في القناة، حافلات مائية للنقل العام والخاص، فيما يستخدم الكثير من السائحين الجندول لاستكشافها. يعمل الأخير من الثامنة صباحاً حتى السابعة مساءً، مقابل 80 يورو للجولة التي تستغرق 30 دقيقة، ومن السابعة مساء حتى الثامنة صباحاً مقابل 100 يورو للجولة التي تستغرق 35 دقيقة.

| جسر "ريالتو" الحجري: يمتدّ على شكل قوس، ويمكن بلوغه عبر السلالم التي ترتفع من جانبيه. ويعدّ أحد الجسور الأكثر شهرةً في "البندقية"، علماً بأنّه شُيّد تحت إشراف انطونيو دا بونتي. وهو بمثابة بوّابة "سوق ريالتو".

إشارة إلى أن السياحة في "البندقية" لا تكتمل، بدون المرور بأحد أهم الممرّات المائية، من خلال عبّارة سعتها 6 ركّاب بتعرفة 80 يورو للراكب. وهذه الأخيرة تنقل الأخير لمدّة 40 دقيقة في القناة، وذلك من الثامنة صباحاً حتى السابعة مساء، و100 يورو لمدة 40 دقيقة، في حال اختيار أي وقت، بين السابعة مساء حتى الثامنة صباحاً.

* نصيحة المحررة: لا تغادري البندقية بدون التعرّف على مطبخها الشهير بالمأكولات البحرية الطازجة، لاسيما السردين البحري الذي يحفظ لفترات طويلة، فضلاً عن أطباق الأرز والبازلاء المطهوّة على طريقة "فينيسيا".

شاهدي أيضاً:

4 عناوين تجذب للسفر إلى الفلبين