استكمال ورش عمل اليوم الثامن لمعرض مكتبة الإسكندرية للكتاب اليوم

يبدأ اليوم الثامن لمعرض مكتبة الإسكندرية للكتاب، اليوم الاثنين، من الساعة العاشرة والنصف مع اليوم الأول لورشة عمل الكتب المصورة للفنان شريف السيد، بالتعاون مع مكتبة الطفل حيث يلتقى مع الأطفال ليعلمهم آلية عمل الكتاب المصور وكيفية تنفيذه، وفى الثانية عشر ظهرا ندوة عن "استخدام طباعة البعد الثالث فى ابتكار الأطراف الصناعية" بالتعاون مع القنصلية الأمريكية، يتحدث فيها د. جون شول؛ مؤسس ورئيس مؤسسة إينابل، وهو مؤسس ورئيس مؤسسة إينابل، وهى منظمة عالمية لديها أكثر من خمسة آلاف متطوع، تبرعت خصيصا للأطفال الذين يولدون دون الأصابع واليدين.

ومن الساعة الرابعة عصرا، جمهور المعرض على موعد مع البهجة فى ندوة عن "صناع البهجة فى الظروف الصعبة" يتحدث فيها كل من: الفنانة إيمان السيد، الكاتبة الصحفية جيهان الغرباوى، الفنان المصور عادل مبارز، فنان الكاريكاتير هانى شمس الدين، تقديم المخرج عمرو دياب.

وفى الخامسة مساء، وحول الجوائز الأدبية ورأى الشباب فيها، تقام ندوة عن "الشباب والجوائز الأدبية" يتحدث فيها أمانى خليل، حسام الدين فاروق، سامح سكيرمة، غادة العبسى، مصطفى زكى، ويقدمها أحمد الملوانى، يعقبها مباشرة فى السابعة مساء ندوة عن "الجوائز الأدبية ما لها وما عليها" يتحدث فيها كل من: د. عطا الله الحجايا من الأردن، د. سامى عبد الستار الشخلى من العراق، محمد عبد الرحيم الخطيب من مصر، د. نورا مرعى من لبنان، ويقدمها مصطفى عبد الله.

وفى السابعة مساء، جمهور المعرض على موعد مع مشاهدة فيلم "الأرمن فى الإسكندرية" والذى أعدته وكتبته الدكتورة رجاء الغمراوى، وأخرجه حسن صابر، ويعقب مشاهدة الفيلم لقاء مع المخرج والكاتبة، ود.إدوارد مانوكيان؛ رئيس لجنة العلاقات العامة البطريركية الأرمينية، ود. أرمين ملكونيان؛ سفير أرمينيا بمصر، وتقدم اللقاء الدكتورة رجاء الغمراوى.

وفى السابعة والنصف مساء، تناقش فعاليات المعرض قضية هامة جدا، وهى قضية التدريب الإعلامى من خلال ندوة "اشكاليات التدريب الإعلامي" ويتحدث فيها كل من: زياد الرباعى من الأردن، ماضى الخميسى من الكويت، د. فوزى عبد الغنى من مصر، ويقدمها حسين دعسة من الأردن.

وفى السابعة والنصف وعلى التوازى، ندوة عن "كتالوج العملات المصرية.. العملات المعدنية" يتحدث فيها المهندس مجدى حنفى، والمهندس ياسر قطامش، ويقدمها الدكتور رأفت النبراوى.

وفى السابعة والنصف أيضا أمسية قراءات قصصية تقدمها هناء عبد الهادى، ويشارك فيها كل من: أمل رفعت – بسنت حسين- حنان سعيد- منى سالم - منى عارف - منى عبد الكريم - منى منصور- هدير أبو الفتوح - وسام جنيدى.

ويختتم اليوم بحفل فنى فى الثامنة مساء مع فرقة المولوية بقيادة الفنان عامر التونى، وهو حفل بتذاكر، وسوف يتم توزيع ألبوم فرقة المولوية مجانا لكل جمهور الحفل.

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