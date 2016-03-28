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محافظة الفيوم تنعى ضحايا حادث الأردن

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محافظة الفيوم تنعى ضحايا حادث الأردن محافظة الفيوم تنعى ضحايا حادث الأردن
نعت محافظة الفيوم بكامل أجهزتها التنفيذية والشعبية وعلى رأسها المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم ببالغ الحزن والأسى فى بيان لها، ضحايا حادث المملكة الأردنية الهاشمية الأليم الذى وقع صباح أمس الأحد، وأسفر عن وفاة 7 من أبناء قرية شعلان بمركز يوسف الصديق.

كما تقدم المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم بخالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا وذويهم، سائلا المولى العلى القدير أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، ويلهم الأهل والأسر الصبر والسلوان.


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