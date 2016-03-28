كوريا الجنوبية وأفريقيا تتفقان على إنشاء مجلس التعاون في البنى التحتية

أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكورية الجنوبية، اليوم الإثنين، أنه من المقرر أن تعزز كوريا الجنوبية وأفريقيا التعاون في البنى التحتية مثل الطاقة الكهربائية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن بيان للوزارة أن وزير التجارة الكوري الجنوبي “جو هيونغ هوان” اجتمع مع رئيس البنك الأفريقي للتنمية أكينوومي اديسينا في يوم 27 من مارس في مركز تكنولوجيا كوريا بسول، واتفقا على إنشاء مجلس التعاون في البنى التحتية بين كوريا الجنوبية وأفريقيا.

ومن المتوقع أن يشجع المجلس على تنفيذ المشاريع المشتركة مثل إيجاد مشاريع واعدة في البنى التحتية مثل الطاقة والموارد المائية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطرق والسكك الحديدية وغيرها، وتبادل معلومات ذات صلة.

ويشارك في هذا المجلس كل من البنك الأفريقي للتنمية والشركات المعنية والمؤسسات الحكومية لكل من كوريا الجنوبية والدول الأفريقية.

واتفق “جو”، و”اديسينا ” حول تمويل المشاريع وعلى التعاون في استغلال الأموال الاستثمارية من البنك الأفريقي للتنمية. ومن المنتظر أن يستثمر البنك الأفريقي للتنمية 12 مليار دولار خلال الخمس سنوات المقبلة في مشاريع الطاقة في أفريقيا .

وأكد اديسينا في الاجتماع أهمية توليد الطاقة الكهربائية وعدم إهدارها والاستفادة منها في التصنيع في أفريقيا ، مشددا على الحاجة إلى توفير المياه النظيفة باعتبارها أساس للتحضر، فضلا عن الحاجة إلى البنى التحتية مثل السكك الحديدية.

وردا على ذلك، قال الوزير “جو” إن نسبة الطاقة الكهربائية المهدرة لكوريا الجنوبية تبلغ 3 بالمائة كأفضل نسبة في العالم، مؤكدا أن كوريا الجنوبية تتمتع بأفضل تقنية عالمية في تطوير الموارد المائية والبنى التحتية.

وأشاد اديسينا بمميزات الشركات الكورية الجنوبية، داعيا إلى مشاركة الشركات الكورية الجنوبية في تنمية أفريقيا.

كما اتفق جو واديسينا على توسيع التجارة بين كوريا الجنوبية وأفريقيا وتعزيز التعاون بين الشركات المتوسطة والصغيرة الحجم بين البلدين.