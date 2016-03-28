النائب أمين مسعود ينفي أي لقاء له بالسفير الإسرائيلي بالقاهرة

نفى المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب المستقل، عن دائرة الزاوية الحمراء والشرابية بمحافظة القاهرة، أي لقاء له بالسفير الإسرائيلي بالقاهرة.

وقال مسعود – في بيان له اليوم /الاثنين/ – إن الصورة التي نشرها نائب رفح والشيخ زويد إبراهيم أبو شعيرة، على أنها لقاء بيني وبين السفير الإسرائيلي بالقاهرة، هي صورة مغلوطة، وأن الصورة تجمعه بالنائب السابق توفيق عكاشة والنائب الأسبق الدكتور شيرين أحمد فؤاد بأحد المطاعم، وكان هناك نائب ثالث موجود، مشيرا إلى أن ناشر الصورة يريد التشهير به.

وأكد مسعود أنه سيتخذ الإجراءات، التي تكفلها له لائحة مجلس النواب على هذا “التشهير” من نائب شمال سيناء، حتى لو وصل الأمر إلى ساحات القضاء.

وشدد مسعود على أنه لم يطالب بتهجير أهالي سيناء من أراضيهم، لكنه طالب بنقلهم إلى مناطق مجاورة بعيدا عن مناطق العمليات ضد الإرهاب، موضحا أنه يعتمد فيما يقول على ما يذكره المتحدث العسكري فى بياناته بأن القوات المسلحة تقتل عشرات الإرهابيين خلال ساعات، وكان آخرها قتل ٦٠ إرهابيا خلال عملية واحدة، وهو ما يدل على أن سيناء تشهد حربا ضروسا ضد الإرهابيين.