ورشة عمل "بنك المعرفة المصرى ودور المكتبات الرقمية"اليوم بجامعة قناة السويس

تنظم اليوم الاثنين جامعة قناة السويس بالتعاون مع المجلس الاستشارى الرئاسى للتعليم والبحث العلمى، ووحدة المكتبة الرقمية بالمجلس الأعلى للجامعات دورة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والباحثين والعاملين بالجامعة حول كيفية استخدام قواعد البىانات العلمية على موقع بنك المعرفة المصرى وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية التى يرعاها رئيس الجمهورية والتى تهدف إلى بناء بنك المعرفة المصرى.

والدورة تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس وإشراف عام الدكتورة ناهد مصطفى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور محمد معات مدير مشروع المكتبة الرقمية بالجامعة، والدكتور محمد صالح مدير مركز التطوير والمسئول عن وحدة المشاريع بالجامعة بهدف توحيد الاشتراكات بالدوريات وقواعد البىانات الدولية وإتاحة مصادر المعلومات والأبحاث والدراسات العلمية من خلال بوابة إلكترونية موحدة، كما تهدف الدورة إلى التعريف بأنشطة المكتبة الرقمية داخل الجامعات المصرية من ميكنة المكتبات وبناء مستودعات رقمية ونشر إلكترونى، وذلك حتى يمكن تحقيق أقصى استفادة من هاتين البوابتين المكتبة الرقمية وبنك المعرفة المصرى.

ومن المنتظر أن يحاضر فى الدورة غدا وفد من المجلس الاستشارى الرئاسى منهم: الدكتور طارق شوقى مستشار رئيس الجمهورية وأمين عام المجالس المتخصصة للتعليم والبحث العلمى، والدكتور خالد عبد الفتاح مدير وحدة المكتبة الرقمية للمجلس الأعلى للجامعات، ومحمود داوود مدير التسويق والتدريب بشركة نظم المعلومات المكتبية.

وقالت فاتن عبد الحميد مدير عام المكتبات المركزية أنه يسبق بدء فعاليات الدورة مسيرة طلابية داخل الحرم الجامعى تحمل أعلام ولافتات المؤسسات الراعية وبعض الكتيبات لتعريف طلاب الجامعة على بنك المعرفة المصرى وطريقة التسجيل، وأضافت أن فريق المكتبة المركزية يبذل جهد كبير جدا من أجل مواكبة كل جديد.

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