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وزير الشباب والرياضة يفتتح ويتفقد عددا من المنشآت الرياضية بكفر الشيخ

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وزير الشباب والرياضة يفتتح ويتفقد عددا من المنشآت الرياضية بكفر الشيخ وزير الشباب والرياضة يفتتح ويتفقد عددا من المنشآت الرياضية بكفر الشيخ
أكد اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، أنه سيستقبل المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم الاثنين، لافتتاح وتفقد عدد من المنشآت الرياضية.

وأضاف سيعقد الوزير لقاءً صحفيا بحضور نواب البرلمان بقاعة الاجتماعات بديوان عام محافظة كفر الشيخ.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، سيتم افتتاح عدد من المنشآت الرياضية منها افتتاح مركز شباب أبو طبل وملعب نجيل صناعى، كما سيفتتح عدد من المنشأت بإستاد كفر الشيخ الرياضى منها والصالة المغطاة والملعب الفرعى لكرة القدم، والمعلب الرئيسى لكرة القدم، ونزل الشباب، ويعقبها بافتتاح فندق النرجس، وحدة الطب الرياضى، وصالة نزل الشباب، وافتتاح حمام السباحة بنادى كفر الشيخ الرياضى، وافتتاح أعمال تطوير مركز شباب الرملة والمعلب بمدينة كفر الشيخ، وافتتاح مقر ومعلب مركز شباب القليعة بمدينة الحامول، وافتتاح ملعب قدم "نجيل صناعى "لمركز ومدينة بلطيم، ووضع حجر أساس للمقر الإدارى، وتفقد تطوير معسكر الشباب بمدينة مصيف بلطيم، افتتاح ملعب كرة قدم بمركز شباب مدينة البرلس.


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