أخبار عاجلة

ماذا قال ماسكيرانو بعد مباراة برشلونة وملقا 0-2 -
مساء dmc - سوريا قبل وبعد الربيع العربي .. على أنغام أغنية موطني -
مساء dmc - تقرير .. يرصد أهم محطات ومراحل التدخل الأمريكي في الأزمة السورية -
القاهرة أبوظبي: برزنتيشن تعلن تفاصيل السوبر الأفريقى لكرة اليد بين الأهلي والزمالك فى مؤتمر صحفى -
فصل 25 عاملًا من مصنع بسكويت لاعتراضهم على الخامات الرديئة -
وزير النقل: الانتهاء من تنفيذ "الدائري الإقليمي" ديسمبر المقبل -
مساء dmc - تعليق د/ عمرو الديب المحلل والباحث السياسي على رد فعل روسيا على الضربة الأمريكية لسوريا -
مساء dmc - تعليق غسان يوسف الكاتب والمحلل السياسي على الضربة الجوية الأمريكية على سوريا -
10 تصريحات × 24 ساعة -
وزيرة التضامن: الانتهاء من إعداد قانون "حماية ذوي الإعاقة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

انطلاق المؤتمر السنوى للتغذية السليمة للمرأة 31 مارس بالإسكندرية

Google+ Print
انطلاق المؤتمر السنوى للتغذية السليمة للمرأة 31 مارس بالإسكندرية انطلاق المؤتمر السنوى للتغذية السليمة للمرأة 31 مارس بالإسكندرية
ينظم المركز الإقليمى لصحة المرأة وتنمية المجتمع بالإسكندرية المؤتمر السنوى التاسع وذلك بالتعاون مع الجمعية المصرية للتغذية والإرشاد الصحى، عن التغذية السليمة للمرأة فى مراحل العمر المختلفة، وذلك 31 مارس الحالى.

ويناقش المؤتمر على مدار يومين مراحل عمر المرأة من مرحلة الطفولة حتى مرحلة الشيخوخة مرورا بفترات الحمل والرضاعة وتأثير سوء التغذية على الأمراض المختلفة التى تصاب بها المرأة، ويرأس جلسات المؤتمر الدكتور سامح سعد الدين أستاذ النساء والتوليد بكلية الطب جامعة الإسكندرية ومدير المركز والدكتورة نوال عبد الرحيم أستاذ التغذية بالمعهد العالى للصحة العامة والرئيس الشرفى للجمعية.


>المركز الأقليمى للمرأة بالإسكندرية يحتفل بيوم المرأة العالمى بمعرض منتجات
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365