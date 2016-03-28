انطلاق المؤتمر السنوى للتغذية السليمة للمرأة 31 مارس بالإسكندرية

ينظم المركز الإقليمى لصحة المرأة وتنمية المجتمع بالإسكندرية المؤتمر السنوى التاسع وذلك بالتعاون مع الجمعية المصرية للتغذية والإرشاد الصحى، عن التغذية السليمة للمرأة فى مراحل العمر المختلفة، وذلك 31 مارس الحالى.

ويناقش المؤتمر على مدار يومين مراحل عمر المرأة من مرحلة الطفولة حتى مرحلة الشيخوخة مرورا بفترات الحمل والرضاعة وتأثير سوء التغذية على الأمراض المختلفة التى تصاب بها المرأة، ويرأس جلسات المؤتمر الدكتور سامح سعد الدين أستاذ النساء والتوليد بكلية الطب جامعة الإسكندرية ومدير المركز والدكتورة نوال عبد الرحيم أستاذ التغذية بالمعهد العالى للصحة العامة والرئيس الشرفى للجمعية.

المركز الأقليمى للمرأة بالإسكندرية يحتفل بيوم المرأة العالمى بمعرض منتجات

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