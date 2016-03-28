خلى بالك من نور عينيه.. 5 علامات تدل على مشكلات الرؤية عند طفلك

يقضى كثير من الأطفال معظم أوقاتهم أمام شاشات التليفزيون أو فى اللعب عبر الهاتف المحمول أو من خلال البلاى ستيشين، وهذا يؤثر على الرؤية وعين الطفل.

وفى السياق ذكر الموقع الهندى " Bold sky"، فى تقرير نشره مؤخرا، بعض العلامات التى تدل على وجود مشكلة فى الرؤية لدى الطفل، تتضمن:

• فرك العيون

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• الصداع

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• إغلاق عين واحدة

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عدم القدرة على فتح العينين فى الضوء الساطع

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>فرك العينين عند النوم أمر طبيعى، لكن فى حالة فركهما باستمرار فهذا دليلا على وجود مشكلة فى عين الطفل.>هناك أنواع مختلفة من الصداع، لكن إذا كان الصداع يتطور فى نهاية اليوم فمن الضرورى فحص طفلك عند طبيب العيون.>إذا لاحظت أن طفلك يغلق عينا واحدة عند مشاهدة التليفزيون، فهذا قد يعبر عن مشكلة فى الرؤية وتتطلب التحقق من سلامة عينى طفلك.>إذا كان الطفل يمتنع عن فتح عينيه فى الضوء، أو إذا كان يرى نقط مظلمة عند الانتقال من الضوء الساطع إلى مكان أقل ضوءا، فهذا يتطلب إجراء فحوصات على عين الطفل.>• إذا كانت حركة كرة العين تدور فى سرعة غير منتظمة>ويعد ذلك علامة على وجود مرض وتتطلب فحص عين الطفل.