شحن جثامين المصريين السبعة المتوفين بحادث الأردن ووصولهم القاهرة خلال ساعات

أكد مصدر مسئول بالشركة الوطنية مصر للطيران، أن محطة الشركة فى العاصمة الأردنية عمان قامت بإجراءات شحن جثامين المصريين الذين لقوا مصرعهم صباح أمس الأحد فى حادث سير.

وأفاد المصدر، أن السفارة المصرية فى الأردن قامت بإنهاء إجراءات شحن الجثامين، والتى من المقرر أن تصل خلال الساعات القادمة على متن رحلة مصر للطيران القادمة من عمان فى تمام العاشرة والنصف من صباح اليوم الاثنين.

وأشار المصدر إلى أنه من المقرر أن تصل الجثامين إلى قرية البضائع بمطار القاهرة الدولى، على أن يتم تسليمها لذويهم لدفنهم، لافتا إلى أنه تم تشكيل فريق من مصر للطيران للإشراف على نقل وشحن الجثامين حتى خروجها من قرية البضائع.

والمتوفون هم:" غريب مصطفى عبد السميع، وأشرف قطب على حسن، وراضى جمعة حسين، وحماد مسعود حسن محمد، وعبد النبى فيصل السيد، وأحمد شفيق خليل، ومحمود عبد السيد حسين وهم من قرى الشيخ سليمان وشايدة وأبو بكر والغربى بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم.

كان حادث تصادم، قد وقع بمحافظة المفرق الأردنية بين سيارة نقل وميكروباص وتسبب فى مصرع 7 عمال من أبناء محافظة الفيوم وإصابة 2 آخرين.