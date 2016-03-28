أخبار عاجلة

ماذا قال ماسكيرانو بعد مباراة برشلونة وملقا 0-2 -
مساء dmc - سوريا قبل وبعد الربيع العربي .. على أنغام أغنية موطني -
مساء dmc - تقرير .. يرصد أهم محطات ومراحل التدخل الأمريكي في الأزمة السورية -
القاهرة أبوظبي: برزنتيشن تعلن تفاصيل السوبر الأفريقى لكرة اليد بين الأهلي والزمالك فى مؤتمر صحفى -
فصل 25 عاملًا من مصنع بسكويت لاعتراضهم على الخامات الرديئة -
وزير النقل: الانتهاء من تنفيذ "الدائري الإقليمي" ديسمبر المقبل -
مساء dmc - تعليق د/ عمرو الديب المحلل والباحث السياسي على رد فعل روسيا على الضربة الأمريكية لسوريا -
مساء dmc - تعليق غسان يوسف الكاتب والمحلل السياسي على الضربة الجوية الأمريكية على سوريا -
10 تصريحات × 24 ساعة -
وزيرة التضامن: الانتهاء من إعداد قانون "حماية ذوي الإعاقة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

شحن جثامين المصريين السبعة المتوفين بحادث الأردن ووصولهم القاهرة خلال ساعات

Google+ Print
شحن جثامين المصريين السبعة المتوفين بحادث الأردن ووصولهم القاهرة خلال ساعات شحن جثامين المصريين السبعة المتوفين بحادث الأردن ووصولهم القاهرة خلال ساعات
أكد مصدر مسئول بالشركة الوطنية للطيران، أن محطة الشركة فى العاصمة الأردنية عمان قامت بإجراءات شحن جثامين المصريين الذين لقوا مصرعهم صباح أمس الأحد فى حادث سير.

وأفاد المصدر، أن السفارة المصرية فى الأردن قامت بإنهاء إجراءات شحن الجثامين، والتى من المقرر أن تصل خلال الساعات القادمة على متن رحلة مصر للطيران القادمة من عمان فى تمام العاشرة والنصف من صباح اليوم الاثنين.

وأشار المصدر إلى أنه من المقرر أن تصل الجثامين إلى قرية البضائع بمطار القاهرة الدولى، على أن يتم تسليمها لذويهم لدفنهم، لافتا إلى أنه تم تشكيل فريق من مصر للطيران للإشراف على نقل وشحن الجثامين حتى خروجها من قرية البضائع.

والمتوفون هم:" غريب مصطفى عبد السميع، وأشرف قطب على حسن، وراضى جمعة حسين، وحماد مسعود حسن محمد، وعبد النبى فيصل السيد، وأحمد شفيق خليل، ومحمود عبد السيد حسين وهم من قرى الشيخ سليمان وشايدة وأبو بكر والغربى بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم.

كان حادث تصادم، قد وقع بمحافظة المفرق الأردنية بين سيارة نقل وميكروباص وتسبب فى مصرع 7 عمال من أبناء محافظة الفيوم وإصابة 2 آخرين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ورشة عمل لـ«دعم مصر» لمناقشة قانون الرياضة الجديد.. غدا

ورشة عمل لـ«دعم مصر» لمناقشة قانون الرياضة الجديد.. غدا

مساع برلمانية لحظر النقاب في مصر

مساع برلمانية لحظر النقاب في مصر

خيري رمضان: علاقة مصر بالسودان أكبر من أي رئيس

خيري رمضان: علاقة مصر بالسودان أكبر من أي رئيس

القاهرة أبوظبي: مصر .. الشمس والقمر ومقصد المحبين

القاهرة أبوظبي: مصر .. الشمس والقمر ومقصد المحبين