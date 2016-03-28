المحكمة تستمع اليوم للشهود فى محاكمة 215 متهما بقضية كتائب حلوان

تستأنف الدائرة الخامسة عشر برئاسة المستشار فتحى البيومى، وعضوية المستشارين أسامة عبد الظاهر، والمستشار خالد الزناتى، وأمانة سر أحمد جاد، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم الاثنين، نظر عاشر جلسات محاكمة 215 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"كتائب حلوان" وتستمع المحكمة لشهادة الشاهدين الثالث والخامس.

وبرز فى قائمة الجرائم التى تلاها الشاهد، واقعة استشهاد مصطفى نصار، معاون مباحث قسم 15 مايو بتاريخ 16 يونيو، وكذلك التعدى على نقطة شرطة عرب الوالدة وإضرام النيران بأتوبيس تابع لهيئة النقل العام بتاريخ 14 أغسطس.

وجاء فى أمر إحالة النيابة العامة بأنه فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولى المتهمون من الأول حتى الـ31 قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.

كما تولوا مسئولية لجان جماعة الإخوان النوعية بشرق وجنوب القاهرة وجنوب الجيزة، والتى تضطلع بتحقيق أغراض الجماعة إلى الاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، والمنشآت العامة والبنية التحتية لمرافق الدولة، وكان الإرهاب أحد وسائلها التى تستخدمها هذه الجماعة فى تحقيق أغراضها.

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