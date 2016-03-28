"التموين ": وصول 10 آلاف طن زيت طعام خام من روسيا ميناء الإسكندرية

أعلن ممدوح عبد الفتاح، نائب رئيس هيئة السلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن وصول 10 آلاف طن زيت طعام خام من روسيا ميناء الاسكندرية وأنه سيتم تكريره تمهيدا لصرفه للمواطنين ضمن السلع المدعمة وكذلك سلع نقاط الخبز.

وأضاف ممدوح عبد الفتاح، نائب رئيس هيئة السلع التموينية فى تصريحات لـ" اليوم السابع"، أنه يتم توفير السع المدعمة للمواطنين أولا بأول وكذلك سلع نقاط الخبز من خلال شركتى الجملة ويتم تسليمها لبقالين التموين تمهيدا لصرفها لأصحاب البطاقات التموينية، لافتا إلى أن المخزون الاستراتيجى لسلعة الزيت تكفى احتياجات المواطنين لعدده أشهر مقبلة.

وزير التموين: تعاقدات زيت الطعام تكفى احتياجات المواطنين حتى 31 أغسطس