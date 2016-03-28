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فوائد الفازلين للوجه ستفاجئك!

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الإثنين 28-03-2016 15:29

تطورت مستحضرات العناية بالبشرة بشكل كبير. وتعدّدت إصدارات الكريمات المتخصّصة التي تعنى بترطيب البشرة، تقشيرها وعلاجها. ومع ذلك لا يزال " الفازلين" موجوداً في كلّ منزل بعد 150 عاماً، ويستخدم في الكثير من الحيل الجمالية.

إليك في هذا الموضوع فوائد الفازلين للوجه:

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1. للمساعدة على إزالة لاصق الرموش:بعد إزالة الرموش المصطنعة بمزيل المكياج، يبقى بعض الأثر من لاصق الرموش، ما يؤذي عينيك. لإزالته نهائياً، ضعي القليل من الفازلين على خط الرموش بواسطة أعواد القطن. انتظري بضع دقائق، ثم أزيلي القشرة.
2. لتسليط الضوء على عظام الوجنتين: إنّها موضة الوجه المنحوت، لتحقيق ذلك تحتاجين إلى تنحيف وجهك وتسليط الضوء على وجنتيك. ننصحك بتطبيق القليل من الفازلين على عظام الوجنتين، للحصول على بشرة متوهجة.
3. لتطويل الرموش: اذا كنت لا تحبين استخدام الكثير من مستحضرات التجميل، وتريدين الحصول على نظرة لافتة، ننصحك باستخدام الفازلين لتمشيط رموشك، ما سيجعلها تبدو أكثف وأطول، كما أنّه مفيد لنموّ شعر الرموش.
4. لحماية الأنف من الالتهاب: إذا كنت تعانين من الحساسية، ستتعرّضين تلقائيا إلى احمرار وتشقق في الأنف. لذلك ننصحك بتطبيق القليل من الفازلين حول فتحتي الأنف، لجعله رطبا.
5. لتمشيط الحواجب: للحصول على حاجبين مرسومين ومصففين طوال اليوم، يمكنك وضع القليل من الفازلين على إصبعك، ومن ثم تمريره فوق حاجبك بالشكل الذي تريدينه.
6. ترطيب الوجه: دلكي وجهك باستخدام الفازلين، لترطيبه قبل النوم، ما يحمي بشرتك من التجاعيد.
7. لحماية بشرتك من صبغة الشعر: ننصحك، قبل تطبيق الصبغة على شعرك، باستخدام الفازلين على طول منبت الشعر، ما يحمي بشرتك ويمنعها من التصبغ.
8. لمضاعفة فعالية كريم الترطيب: يمكنك إضافة القليل من الفازلين مع الكريم اليومي لترطيب الوجه ولمضاعفة قوته وفعاليته، لأن الفازلين يمنع الرطوبة من التبخر. لكن انتبهي، لا يمكنك أبداً استخدامه مع المستحضرات التي تحتوي على الريتينول أو غيرها من المنتجات القوية، فهذا قد يؤدي الى تهيج بشرتك.
9. لتقشير الشفاه: امزجي السكر مع القليل من الفازلين، وافركي شفتيك بها. هذا المزيج يساعد على التخلص من التشققات.

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