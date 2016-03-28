8 حيل بسيطة لبشرة شابة

إنّ جمال ونضارة البشرة هما أكثر ما تهتم به المرأة العربية، فحلم الحفاظ على الشباب والابتعاد عن تجاعيد البشرة هو الهدف الذي دائمًا ما نكون على استعداد لإنفاق كل نفيس وغالٍ لتحقيقه. ولكن لم لا تجددي من روتين حياتك ليتحقق لك هذا الأمر دون أية تكاليف!!

فروتين العناية اليومي بالبشرة مع بعض مكونات الطبيعة التي تعزز الكولاجين ستكون كفيلة بإبقاء بشرتك في عمر الشباب لعدد من السنوات.

إليك هذه الحيل البسيطة التي يمكنك اتباعها يوميًّا للحصول على بشرة أكثر نضارة لا تعرف للشيخوخة طريقًا.

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1.تخلصي من جفاف فمك: حاولي دائًما الحصول على بشرة نضرة وبدون جفاف وبالأخص شفتيك، استخدمي دائمًا مرطبات الشفاه حتى تكون رطبةً دائمًا.

2.احصلي على قسط كافٍ من النوم ليلًا؛ فالنوم لمدة لا تقل عن ثماني ساعات ليلًا ليساعدك على التخلص من التهابات البشرة وتقليل علامات الشيخوخة. والاسترخاء البدني والنفسي عمومُا يساعد البشرة على التقليل من ظهور التجاعيد.

3.الطريقة الصحيحة للنوم: احرصي على النوم على الظهر دائمًا، فالنوم على أحد الجوانب لفترة طويلة قد يؤدى إلى ظهور الخطوط على البشرة؛ واحرصي أيضًا على النوم على وسادة من الحرير.

4.الشعر الفضفاض: احرصي دائمًا على ترك شعرك فضفاضًا مع الابتعاد عن ذيل الحصان المشدود لأنّ ذلك يؤثر على بصيلات الشعر مما يؤدي إلى تراجعها مع مرور الوقت.

5.استخدام المرطبات ليلاً: احرصي على وضع المرطب قبل النوم ليحصل جلدك على الرطوبة المطلوبة لتجديد خلاياه أثناء المساء.

6.ممارسة الرياضة: احرصي على ممارسة الرياضة أسبوعيًّا؛ لتحصلي على بشرة مفعمة بالحيوية.

7.جرعة من الجزر يوميًّا: يحتوي الجزر على الكاروتينات التي تحمي البشرة من التجاعيد؛ كما أنه يحمي البشرة من أشعة الشمس.

8.عند استخدامك للهاتف احرصي أن يكون في نفس مستوى العين ولا تنظري للأسفل لتتجنبي ظهور تجاعيد الرقبة المبكرة.

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