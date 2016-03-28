ضبط محاولتى تهريب 70 ألف دولار و 40 ألف درهم للإمارات والصين

أحبطت سلطات التأمين بمطار القاهرة الدولى، محاولة راكبين مصريين لتهريب 70 ألف دولار أمريكى و 40 ألف درهم إماراتى للخارج بما يخالف قانون تداول النقد خارج البلاد.

كان الراكب المصرى " سعد ت م" قد تقدم للسفر إلى الصين على متن الطائرة المصرية واشتبهت الخدمات التأمينية فى أجسام معتمة داخل حقائبه وبتفتيشها عثر بحوزته على 50 ألف دولار أمريكى.

وفي السياق ذاته، اشتبهت الخدمات التأمينية فى الراكب "عمر ن م" المغادر للإمارات على متن الطائرة التابعة لشركة طيران الاتحاد، وبتفتيشه عثر بحوزته على 20 ألف دولار، و 40 ألف درهم إماراتى.

أمر اللواء فهمى مجاهد مساعد وزير الداخلية مدير أمن المطار، بمصادرة المبالغ المالية المضبوطة، وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها للنيابة المختصة.