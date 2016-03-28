ضبط طالب فور سرقته دراجة بخارية قبل اكتشاف مالكها بالنزهة

القبض على تشكيل عصابى لسرقة الدراجات النارية فى الإسماعيلية

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة النزهة، من ضبط "خالد ص م" 17 سنة، طالب، أثناء استقلاله دراجة بخارية رقم س ى ف 216 ماركة سوزوكى، وتبين أنها "بدون تراخيص"، وبمناقشته عن مصدرها اعترف بسرقتها من دائرة القسم بأسلوب "توصيل الأسلاك"، وتمكن التوصل للمجنى عليه مالكها وهو "أحمد ح م" 27 سنة، حاصل على بكالوريوس إدارة أعمال، وباستدعائه تعرف على الدراجة البخارية واتهمه بالسرقة، وقرر بأنه لم يكن قد اكتشف السرقة بعد، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4670 لسنة 2016م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.