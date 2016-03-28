أخبار عاجلة

ماذا قال ماسكيرانو بعد مباراة برشلونة وملقا 0-2 -
مساء dmc - سوريا قبل وبعد الربيع العربي .. على أنغام أغنية موطني -
مساء dmc - تقرير .. يرصد أهم محطات ومراحل التدخل الأمريكي في الأزمة السورية -
القاهرة أبوظبي: برزنتيشن تعلن تفاصيل السوبر الأفريقى لكرة اليد بين الأهلي والزمالك فى مؤتمر صحفى -
فصل 25 عاملًا من مصنع بسكويت لاعتراضهم على الخامات الرديئة -
وزير النقل: الانتهاء من تنفيذ "الدائري الإقليمي" ديسمبر المقبل -
مساء dmc - تعليق د/ عمرو الديب المحلل والباحث السياسي على رد فعل روسيا على الضربة الأمريكية لسوريا -
مساء dmc - تعليق غسان يوسف الكاتب والمحلل السياسي على الضربة الجوية الأمريكية على سوريا -
10 تصريحات × 24 ساعة -
وزيرة التضامن: الانتهاء من إعداد قانون "حماية ذوي الإعاقة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

الأمن العام يستهدف الصعيد بحملات أمنية ويضبط 58 قطعة سلاح

Google+ Print
الأمن العام يستهدف الصعيد بحملات أمنية ويضبط 58 قطعة سلاح الأمن العام يستهدف الصعيد بحملات أمنية ويضبط 58 قطعة سلاح
وجه اللواء السيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية رئيس قطاع الأمن العام حملات أمنية لملاحقة الخارجين عن القانون بالصعيد.

وأسفرت الحملات الأمنية عن ضبط 58 قطعة سلاح نارى و143 طلقة نارية مختلفة الأعيرة و21 قضية مخدرات و 10 متهمين هاربين مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا مختلفة ومراقب هارب فى قضية سرقة بالإكراه و 7 دراجات نارية بدون لوحات معدنية وتنفيذ 1821 حكم قضائى متنوع.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين المضبوطين وجارى استمرار الحملات الأمنية.


>ضبط 88 بائعا وتنفيذ 660 قرار إزالة ورفع 43 عربة مأكولات فى حملات بالقاهرة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365