الأمن العام يستهدف الصعيد بحملات أمنية ويضبط 58 قطعة سلاح

وجه اللواء السيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية رئيس قطاع الأمن العام حملات أمنية لملاحقة الخارجين عن القانون بالصعيد.

وأسفرت الحملات الأمنية عن ضبط 58 قطعة سلاح نارى و143 طلقة نارية مختلفة الأعيرة و21 قضية مخدرات و 10 متهمين هاربين مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا مختلفة ومراقب هارب فى قضية سرقة بالإكراه و 7 دراجات نارية بدون لوحات معدنية وتنفيذ 1821 حكم قضائى متنوع.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين المضبوطين وجارى استمرار الحملات الأمنية.

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